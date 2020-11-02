Копия мамы: Дочь Заворотнюк показала потрясающую фигуру в черном мини

Сегодня черные платья по-прежнему присутствуют на модной повестке дня

Молодая девушка, дочь Анастасии Заворотнюк, показала новый модный образ, находясь у себя дома.

24-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, недавно порассуждала на тему одежды, а точнее — легендарного платья, которое изобрела Коко Шанель. «Маленькое чёрное платье, которое Коко Шанель придумала в 1926 году, стало символом независимости и сексуальности. Сегодня черные платья по-прежнему присутствуют на модной повестке дня, ведь его достоинства остаются такими же, как и 90 лет назад. Оно стройнит и соединяет дневной образ с вечерним. В вашем гардеробе оно присутствует?», - подписала свой пост девушка.

Поклонники девушки буквально осыпали ее комплиментами: «Анна, Вам нужно на обложку Vogue или любого другого глянца! Не знаю, как Вы относитесь к подобному, но для меня - это признак совершенства. И я сейчас не столько о платье...», «У тебя красивое платье, оно с открытой спиной? Покажешь сзади?», «Анна, а мне кажется, несмотря на моду, под это платье идеально бы подошли классические лодочки, попробуйте? Для сравнения две фотографии...», «Платье очень идёт, а вот обувь лучше другую», «Счастья и здоровья вам и вашей семье».

Анастасия Заворотнюк и ее семья отказывается делиться подробностями личной жизни, а тем более — что происходит с состоянием здоровья актрисы. Однако поклонники не теряют надежды вновь увидеть Заворотнюк на публике.

Источник: clutch.ua