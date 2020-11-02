Почему массовые сокращения ждут жителей России, стало известно

Наибольшей популярностью у российских работодателей будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data

В ближайшие пять лет наибольшей популярностью у российских работодателей будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report).

Чуть реже компании заявляли о растущей роли разработчиков программного обеспечения, специалистов по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов. Замыкают топ-10 наиболее перспективных профессий интернет-маркетологи, администраторы баз данных, а также менеджеры по продаже бизнес-услуг.

В то же время рядовые сотрудники бухгалтерии, секретари и администраторы оказались, наоборот, наименее востребованными у работодателей. Избыточными российские компании также посчитали наборщиков данных, торговых представителей, внутренних аудиторов, юристов и юридических секретарей. Под сокращение до 2025 года могут попасть и занятые физическим трудом, а именно: механики и ремонтники, заводские рабочие и коммивояжеры.

При этом, говоря о самых важных качествах наемного работника, работодатели называли умение комплексно решать проблемы, аналитическое мышление, быструю обучаемость и эмоциональный интеллект.