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Ответит на вопросы о проблемах медицины в пандемию жителей Бердска минздрав, заявила главврач Дробинская

13:37 02.11.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Обеспечена ли ЦГБ Бердска в пандемию кислородом? Почему образуются очереди по 800 человек на анализ на коронавирус в Бердске? Почему возникают перебои с лекарствами в ковидном госпитале? И другие вопросы ждут ответа.

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Алла Дробинская стала главврачом ЦГБ Бердска в 2019 году
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Кто ответит на вопросы жителей по обстановке в медицине Бердска? "Курьер. Среда. Бердск" сделал запрос по тем проблемам, которые беспокоят бердчан главному врачу Бердска и министру здравоохранения. Также был сделан запрос о том, как проходят роды в пандемию. Главврач ЦГБ Дробинская в ответах на оба запроса сослалась на минздрав и приказала ждать от них ответа.

- По всем вопросам ответ будет предоставлен Министерством здравоохранения Новосибирской области, - сообщила Дробинская 2 ноября.

Минздрав в свою очередь попросил отсрочку для ответа.

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой, - звучит ответ за подписью министра Хальзова.

Вопросы, которые заданы главврачу Дробинской и министру Хальзову:

1. Как решается проблема нехватки врачей-терапевтов и врачей скорой помощи в пандемию в Новосибирской области / в Бердске/ в Искитиме?
2. Почему медикам скорой понизили заработки и не всем доплачивают за работу с зараженными коронавирусом (не ковидным бригадам) (ведь все, к кому они выезжают, потенциально больны)?
3. Обеспечена ли ЦГБ Бердска в пандемию кислородом - сколько баллонов и точек подключения к кислороду?
4. Сколько аппаратов ИВЛ в ЦГБ Бердска?
5. Как сейчас можно попасть на флюорографию, записываться нужно в регистратуре или можно сразу идти?
6. Как проходят бесплатное КТ в пандемию в Бердске? Какие правила, место и время приема?

7. Как разделено прохождение КТ зараженными коронавирусом и людьми без этого диагноза в Бердске?
8. Как проходят бесплатную маммографию в Бердске? Какие правила, место и время приема?
10. Почему сейчас нельзя выписывать лекарства диабетикам на 3 месяца вместо одного?
11. Кто работает, когда сотрудники "скорой" заразились?
12. Почему в "скорых" Бердска нет нужных препаратов, инструментов и рации?
13. Контактные лица не могут выйти на работу, так очень долго ждут очередь на мазок по коронавирусу. Образуются очереди по 800 человек. Как решается этот вопрос?
14. С учётом стремительного увеличения числа заболевших ковидом и осложнений - есть ли в планах ЦГБ и Минздрава расширение площадей (коек) в ковидном госпитале? Может ли быть открытие второго?
15. Какой лимит тестов на коронавирус в Бердске в сутки?
16. Планируется ли увеличивать количество тестов?
17. Кто производит тесты на коронавирус, которые сейчас используются?
18. Какие проблемы сейчас есть в лаборатории ЦГБ Бердска по забору анализов?
19. На какое количество рассчитан ковидный госпиталь Бердска?
20. Сколько сейчас лекарств в ковидном госпитале? Есть ли нехватка? Когда решится вопрос с обеспечением лекарств?

Как только будут даны ответы, мы опубликуем их. Читайте подробности в ближайшее время.

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Аноним, 02 ноября 2020 13:43
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