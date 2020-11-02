Ответит на вопросы о проблемах медицины в пандемию жителей Бердска минздрав, заявила главврач Дробинская

Обеспечена ли ЦГБ Бердска в пандемию кислородом? Почему образуются очереди по 800 человек на анализ на коронавирус в Бердске? Почему возникают перебои с лекарствами в ковидном госпитале? И другие вопросы ждут ответа.

Алла Дробинская стала главврачом ЦГБ Бердска в 2019 году

Кто ответит на вопросы жителей по обстановке в медицине Бердска? "Курьер. Среда. Бердск" сделал запрос по тем проблемам, которые беспокоят бердчан главному врачу Бердска и министру здравоохранения. Также был сделан запрос о том, как проходят роды в пандемию. Главврач ЦГБ Дробинская в ответах на оба запроса сослалась на минздрав и приказала ждать от них ответа.

- По всем вопросам ответ будет предоставлен Министерством здравоохранения Новосибирской области, - сообщила Дробинская 2 ноября.

Минздрав в свою очередь попросил отсрочку для ответа.

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой, - звучит ответ за подписью министра Хальзова.

Вопросы, которые заданы главврачу Дробинской и министру Хальзову:

1. Как решается проблема нехватки врачей-терапевтов и врачей скорой помощи в пандемию в Новосибирской области / в Бердске/ в Искитиме?

2. Почему медикам скорой понизили заработки и не всем доплачивают за работу с зараженными коронавирусом (не ковидным бригадам) (ведь все, к кому они выезжают, потенциально больны)?

3. Обеспечена ли ЦГБ Бердска в пандемию кислородом - сколько баллонов и точек подключения к кислороду?

4. Сколько аппаратов ИВЛ в ЦГБ Бердска?

5. Как сейчас можно попасть на флюорографию, записываться нужно в регистратуре или можно сразу идти?

6. Как проходят бесплатное КТ в пандемию в Бердске? Какие правила, место и время приема?



7. Как разделено прохождение КТ зараженными коронавирусом и людьми без этого диагноза в Бердске?8. Как проходят бесплатную маммографию в Бердске? Какие правила, место и время приема?10. Почему сейчас нельзя выписывать лекарства диабетикам на 3 месяца вместо одного?11. Кто работает, когда сотрудники "скорой" заразились?12. Почему в "скорых" Бердска нет нужных препаратов, инструментов и рации?13. Контактные лица не могут выйти на работу, так очень долго ждут очередь на мазок по коронавирусу. Образуются очереди по 800 человек. Как решается этот вопрос?14. С учётом стремительного увеличения числа заболевших ковидом и осложнений - есть ли в планах ЦГБ и Минздрава расширение площадей (коек) в ковидном госпитале? Может ли быть открытие второго?15. Какой лимит тестов на коронавирус в Бердске в сутки?16. Планируется ли увеличивать количество тестов?17. Кто производит тесты на коронавирус, которые сейчас используются?18. Какие проблемы сейчас есть в лаборатории ЦГБ Бердска по забору анализов?19. На какое количество рассчитан ковидный госпиталь Бердска?20. Сколько сейчас лекарств в ковидном госпитале? Есть ли нехватка? Когда решится вопрос с обеспечением лекарств?

Как только будут даны ответы, мы опубликуем их. Читайте подробности в ближайшее время.

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