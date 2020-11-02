В ожидании теста месяц не выходят из дома: пили воду с огорода и доедали крупы с консервами контактные по COVID-19 инвалид с женой-диабетиком в Бердске

Сына с тест-положительной снохой закрыл Роспотребнадзор, помочь было некому. У супругов нет и не было признаков болезни, но они месяц сидят под замком — им так и не сделали повторные тесты.

Контактирующих с коронавирусными пациентами тоже закрывают на карантин

Месяц не выходят из дома посаженные на карантин из-за заболевания коронавирусом супруги в Бердске. Живут они в частном доме без централизованного отопления и водопровода. Вся надежда на сына, который может привезти воды и закупить продукты. Покидать пределы усадьбы запретил Роспотребнадзор. Сделать это можно только после второго отрицательного анализа на COVID-19. Но ковидная бригада так и не приехала.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 2 ноября 58-летний Сергей Геннадьевич, первой в их семье заболела сноха, еще в сентябре. Его с женой и внуком, который проживал в то время вместе с ними, посадили на карантин как контактных.

-Нам позвонили 2 октября и объявили, что мы закрываемся на карантин. Через два дня нам привезли документы из Роспотребнадзора, что мы закрыты. Первый раз у нас взяли анализ 9 октября. У жены тест показал положительный результат, у меня — отрицательный. К 12-летнему внуку вообще никто не приезжал. Каждый день звонили в детскую поликлинику. Чтобы хотя бы приехали и взяли анализ. Бесполезно. Анализ у жены оказался положительным, у меня отрицательным. Сказали, что мы остаемся на карантине. Сидим, ждем. Обещали, что приедут 25 октября, но так никто и не приехал. Хорошо, что дети вылечились и забрали внука. Сделали ему два платных анализа — два были отрицательными. Про внука так никто и не узнавал. Мы сидим на карантине. Нам нельзя никуда выходить. Я инвалид, жена — диабетик. Первое время вообще был кошмар. Ни нам к никому не съездить, ни к нам никому не приехать и что-то привезти, - поделился Сергей Геннадьевич.

Особенно тяжелой оказалась первая неделя карантина.

-Никто же на ожидал. Некому принести ни хлеба, ни воды. Пока воду не сбросили, была вода в колонке в огороде. Ее и пили. Качали понемногу. Экономили. В баню дождевую воду носили. Хорошо, что мы люди старой закалки — были запасы продуктов. Крупы, макароны, консервы, заготовки. Сами хлеб пекли. Стряпали. Ни лечения никакого не назначили, ничего. Врач не приходил. Хорошо сноху выписали, она лекарства привезла.

С выздоровлением снохи и сына в доме появились не только лекарства, но и товары первой необходимости. Сын привозит воду раз в неделю.

Сергей Геннадьевич дозвонился до ковидной бригады 26 октября, там ему сказали, что по их адресу заявки нет. Заявку приняли, пообещали, что приедут 27 октября. Не приехали, но позвонили и поинтересовались, как здоровье. И все. Тишина.

Ни у Сергея Геннадьевича, ни у его супруги, ни у внука не было никаких симптомов коронавируса. Но они все равно подстраховались — пропили лекарства, которые привезла сноха.

-У снохи делали анализ на антитела, сказали, что у нее их нет. Выходит, что она не болела. А она просидела столько времени на карантине. Теперь сидим и мы. Ладно мы, свое отжили. Почему страдают дети? К внуку даже не приехали. Хорошо, что его родителей выписали. Они поехали, ему платный анализ сделали. Оказывается, у него ничего и не было, а отсидел дома месяц.

Сергей Геннадьевич отметил, что сейчас они вместе с супругой чувствуют себя, как на необитаемом острове.

-Уже думаем денег накопить и сделать платный анализ. Сколько можно сидеть? Соседи на нас смотрят, как на прокаженных, никто даже к ограде не подходит. Видно, все запуганы. Никому не хочется болеть. А все равно неприятно. Сын со снохой приезжают, оставляют все за оградой. Мы и сами на этом настаиваем. Сидим взаперти, в неопределенности. Болеем или не болеем? А вдруг у меня случится приступ или у жены? К кому обращаться? До больницы не дозвониться. Слава Богу сидим, держимся потихоньку. Не знаю, насколько еще нас хватит.

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.