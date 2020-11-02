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Изменился порядок выплаты пособия в 12 000 рублей семьям с детьми до 2021 года. Все изменения

13:19 02.11.2020 Фото: pixabay
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Право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позднее, а среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения во 2 квартале предыдущего года в соответствующем регионе.

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право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом
Сюжет: Все пособия Путина
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Изменился порядок выплаты пособия в 12 000 рублей семьям с детьми до 2021 года. Все измененияВыплатят ли «путинские» 10 000 рублей на детей до 16 лет в ноябре 2020? Есть шанс получить деньгиЕщё 333 новостей

Беззаявительный порядок продления ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала продлен до 1 марта 2021 года. Обращаться в ПФР не надо.

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан Федеральный закон*, согласно которому ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала для семей с невысоким доходом будет продлеваться автоматически еще в течение полугода. Ранее такой порядок уже действовал в период с 1 апреля по 1 октября текущего года. В связи же со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение продлить автоматическое получение данной выплаты без заявлений и подтверждающих документов от граждан. Новый беззаявительный порядок продления выплаты установлен с 1 октября текущего года по 1 марта 2021 года, сообщает ПФР.

Таким образом, семьям, получающим ежемесячную выплату из средств материнского капитала, в случае если период выплаты истекает в указанный выше срок, в ближайшие месяцы не надо обращаться в ПФР, чтобы подтвердить доходы и право на ее получение. Выплата продлевается с согласия ее получателя, для чего с каждым из них специалистами ПФР будет проведена индивидуальная работа.

Напомним, что право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позднее, а среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения во 2 квартале предыдущего года в соответствующем регионе. В Новосибирской области – это 12 486 рублей. Следовательно, 2-кратный «рубеж» на одного члена семьи в нашем регионе составляет в текущем году 24 972 рубля. Размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в 2020 году - 12 037 рублей.

Семьи могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала до достижения ребенком возраста трех лет.

* Федеральный закон №345-ФЗ от 27.10.2020 года.

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