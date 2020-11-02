Держат на стульях пациентов с COVID-19 в больницах Томска. Смотрите видео

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Скопление больных в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске вызвано резким ростом количества пациентов, изменяется маршрутизация заболевших, сообщили РИА Новости в понедельник в областном департаменте здравоохранения.
В минувшие выходные в социальной сети "Вконтакте" выложили видеоролик, на котором пациенты с коронавирусом, находящиеся на лечении в МСЧ-2, массово лежат на койках в коридорах, причем автор ролика сообщает, что и таких лежачих мест уже нет, а пациентам предлагают сидеть на стульях.
"Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь", - привели в департаменте слова его начальника Сергея Дмитриева.
"Организация дополнительных приемных покоев в респираторных госпиталях на базе БСМП и ТРБ позволит сразу взять на себя тех пациентов, у которых подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией, сократив срок ожидания медпомощи", - сказал Дмитриев.
Он также отметил, что на сегодняшний день в Томской области развернуто 2056 коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.
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