Индексация пенсий 2021: Как изменился алгоритм роста доходов пенсионеров по новой методике с 1 января 2021, объяснил Минтруд

В новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход.

новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера

В новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. В результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан, пишет Минтруд.

Действующим законодательством предусмотрена социальная гарантия – неработающий пенсионер получает пенсию не ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Если его пенсия меньше этой величины, то государство производит специальную социальную доплату, чтобы поднять размер пенсионного обеспечения до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, чем выше рост прожиточного минимума пенсионера, тем существеннее увеличивается пенсионное обеспечение малообеспеченных пожилых граждан.

Расчеты, которые приведены в отчете Счетной палаты, основаны на результатах прошлых лет. Они показывают, что в большом ряде субъектов при действующей модели установления прожиточного минимума на основе потребительской корзины он зачастую не изменялся, а, следовательно, не увеличивались и пенсии неработающих граждан – получателей федеральных или региональных социальных доплат.

Новая методика расчета такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе, будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным.

Ретроспективные расчеты показывают, что среднедушевой медианный доход, от которого рассчитывается прожиточный минимум в новой модели, стабильно растет. Так, за 7 лет – за период с 2013 по 2019 годы – медианный доход вырос на 38,5%. Таким образом, опасения относительно возможного не увеличения прожиточного минимума пенсионера при новой модели расчета безосновательны.

Отметим, что в бюджете Пенсионного фонда заложен рост прожиточного минимума пенсионера на трехлетний период. Так, в 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9240 рублей, то в 2023 году – 10818 рублей. То есть, за 3 года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей.

Для субъектов федерации установлен 5-летний период для перехода на новую методику.