02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Индексация пенсий 2021: Как изменился алгоритм роста доходов пенсионеров по новой методике с 1 января 2021, объяснил Минтруд

13:58 02.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

В новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход.

% name% title
новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера
Сюжет: Пенсионная реформа
% name% title

Индексация пенсий 2021: Как изменился алгоритм роста доходов пенсионеров по новой методике с 1 января 2021, объяснил Минтруд"По рангам": Новую систему начисления пенсий предложили ввести в ГосдумеЕщё 204 новостей

В новой модели заложен ежегодный устойчивый рост прожиточного минимума пенсионера. Как и среднедушевой прожиточный минимум он будет увеличиваться тем же темпом, которым будет расти среднедушевой медианный доход. В результате будут увеличиваться пенсии малообеспеченных пожилых граждан, пишет Минтруд.
Действующим законодательством предусмотрена социальная гарантия – неработающий пенсионер получает пенсию не ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Если его пенсия меньше этой величины, то государство производит специальную социальную доплату, чтобы поднять размер пенсионного обеспечения до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, чем выше рост прожиточного минимума пенсионера, тем существеннее увеличивается пенсионное обеспечение малообеспеченных пожилых граждан.

Расчеты, которые приведены в отчете Счетной палаты, основаны на результатах прошлых лет. Они показывают, что в большом ряде субъектов при действующей модели установления прожиточного минимума на основе потребительской корзины он зачастую не изменялся, а, следовательно, не увеличивались и пенсии неработающих граждан – получателей федеральных или региональных социальных доплат.

Новая методика расчета такого риска не содержит. Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе, будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным.

Ретроспективные расчеты показывают, что среднедушевой медианный доход, от которого рассчитывается прожиточный минимум в новой модели, стабильно растет. Так, за 7 лет – за период с 2013 по 2019 годы – медианный доход вырос на 38,5%. Таким образом, опасения относительно возможного не увеличения прожиточного минимума пенсионера при новой модели расчета безосновательны.

Отметим, что в бюджете Пенсионного фонда заложен рост прожиточного минимума пенсионера на трехлетний период. Так, в 2020 году прожиточный минимум пенсионера составит 9240 рублей, то в 2023 году – 10818 рублей. То есть, за 3 года федеральный прожиточный минимум увеличится на 1578 рублей.

Для субъектов федерации установлен 5-летний период для перехода на новую методику.

деньги индексация пенсий пенсионеры
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На какую пенсию рассчитываете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Ноги плачут и страдают, но мы продолжаем их насиловать": Почему разваливается обувь через год носки, ответил сапожник Сергей из Бердска
15:00 02-11-2020
Когда начнется пик заболеваемости COVID-19, ответил эксперт
14:48 02-11-2020
Когда начнется пик заболеваемости COVID-19, ответил эксперт
Почему массовые сокращения ждут жителей России, стало известно
14:45 02-11-2020
Почему массовые сокращения ждут жителей России, стало известно
В обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе Ереван обвинил Баку
14:34 02-11-2020
В обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе Ереван обвинил Баку
Аферистки вынуждали жителей брать кредиты на строительство ТЦ с аквапарком
14:30 02-11-2020
Аферистки вынуждали жителей брать кредиты на строительство ТЦ с аквапарком
Достали из-под обломков 3-летнюю девочку спустя 65 часов после землетрясения
14:25 02-11-2020
Достали из-под обломков 3-летнюю девочку спустя 65 часов после землетрясения
БердскВ ожидании теста месяц не выходят из дома: пили воду с огорода и доедали крупы с консервами контактные по COVID-19 инвалид с женой-диабетиком в Бердске
14:21 02-11-2020
В ожидании теста месяц не выходят из дома: пили воду с огорода и доедали крупы с консервами контактные по COVID-19 инвалид с женой-диабетиком в Бердске
БердскОтключили горячую воду 2 ноября 2020 в Бердске. Список адресов
14:07 02-11-2020
Отключили горячую воду 2 ноября 2020 в Бердске. Список адресов
БердскГазета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020 2
14:06 02-11-2020
Газета
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
14:03 02-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников