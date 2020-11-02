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Достали из-под обломков 3-летнюю девочку спустя 65 часов после землетрясения

14:25 02.11.2020 Фото: © REUTERS / Ihlas News Agency
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир.

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По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек

Спасатели в турецком Измире спустя 65 часов после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов одного из жилых домов трехлетнюю Элиф Перинчек, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что девочку поместили в одну из близлежащих больниц. Родные Элиф назвали ее спасение чудом. Число извлеченных спасателями из-под завалов людей достигло 106. Ранее из-под завалов извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.
Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах восьми жилых домов.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.
По последним данным, в Турции жертвами землетрясения стали 79 человек, 962 пострадали.
Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

землетрясение турция
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