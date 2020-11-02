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В обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе Ереван обвинил Баку

14:34 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.

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Баку обвинил Ереван в обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе

Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в обстреле территорий Агдамского и Агджабединского районов, граничащих с зоной боевых действий в Нагорном Карабахе.
Как утверждают в Баку, артиллерийский обстрел ведется с 06.00 по местному времени (05.00 мск).

По данным азербайджанского минобороны, в Карабахе продолжаются боевые действия сразу на нескольких направлениях, при этом армянская сторона понесла потери и была вынуждена отступить.

"Были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 "Град", десять различных видов пушек, три грузовика с боеприпасами и пять единиц другой автомобильной техники противника".

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.

Источник: РИА Новости

военный конфликт Нагорный Карабах
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