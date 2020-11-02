Когда начнется пик заболеваемости COVID-19, ответил эксперт

Пик пандемии в столице придется на середину декабря

По текущему прогнозу, пик пандемии COVID-19 в столице придется на 14 декабря, сообщил глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков. Именно на расчеты его группы ориентируются в Министерстве науки и высшего образования РФ. В ближайшее время, по словам эксперта, плато не предвидится — количество активных больных (заболевшие минус умершие и выздоровевшие) будет расти. Эпидемия пойдет на спад лишь к февралю. К началу марта число активных больных в Москве может снизиться до 40 тыс., в целом по стране — примерно до 120 тыс. Но открытия границ в ближайшее время, по мнению эксперта, ждать точно не стоит.

— Алексей Иванович, расскажите, сколько сейчас в России больных? И сколько их было на летнем пике пандемии?

— Прежде всего хочу пояснить, что цель математического моделирования — прогнозирование количества активных больных, желательно на месяц-два вперед при определенных условиях. Активные больные — это число заболевших за вычетом выздоровевших и умерших. Это число должно пересчитываться каждый день с учетом меняющихся данных. Мы отслеживаем число активных больных (а не прирост числа новых случаев заражения, например), потому что именно оно показывает возможную нагрузку на систему здравоохранения. Летний пик в России пришелся на 15 июня — 245 580 активных больных. Далее это число стало снижаться, и в сентябре составило 66,8% от максимального значения. Затем снова начался рост. На 1 ноября число активных больных составляет 382 873. Это 155,9% от летнего пика. И, судя по темпам развития пандемии, в ближайшее время никакого плато, вычисляемого по числу активных больных, не предвидится.

— Когда же будет достигнут тот пик, после которого страна выйдет на плато по заболеваемости?

— Наша математическая модель позволяет из решения системы дифференциальных уравнений построить десяток кривых распространения коронавирусной инфекции, из которых мы выделяем три: оптимистичную, среднюю, или центральную, и пессимистичную. Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдем и дальше, то пик придется на 14 декабря — это около 192 тыс. активных больных. Если бы случилось чудо и развитие ситуации пошло по оптимистичной кривой, тогда пик пришелся бы на 17 декабря, а количество активных больных составило бы 133 тыс. Но уже сейчас ясно, что оптимистичный сценарий нереалистичен. Если же мы в силу ряда причин перейдем на пессимистичную кривую, то максимальное количество активных больных будет достигнуто 8 декабря и составит порядка 260 тыс., что составит 223% от первого пика (первый пик был в Москве 19 мая — 116 460 активных больных. — «Известия»). Это будет очень серьезный вызов системе здравоохранения. Что касается оценки для всей России, приведенные числа нужно умножать примерно на три. Москва всегда давала вклад около трети (плюс-минус несколько процентов в зависимости от периода времени) от общего количества активных больных в стране. Например, в октябре было от 27 до 35%.

— Одни эксперты говорят, что сейчас началась вторая волна пандемии, другие утверждают, что идет продолжение первой. Кто прав?

— Строго говоря, сейчас идет продолжение первой волны эпидемии. Формально, чтобы закончилась волна, количество больных должно уменьшиться почти до нуля. Практически ни в одной стране мира этого не произошло, но для России, например, картины мая и сентября значимо различаются, поэтому и говорят о наступлении новой (второй) волны. Падение количества активных больных до минимальных значений мы наблюдали только в ряде регионов — например, в Дагестане. Но там сейчас идет уже третья волна. Первая была в мае, вторая — в конце июня, сейчас прошли пик третьей волны, если иметь в виду число активных больных.

— Можно ли сравнить пандемию COVID-19 с испанским гриппом, который прошелся по миру сотню лет назад? Какие отличия и сходства вы видите?

— Различия, конечно, есть, и они отражаются как раз в тех параметрах и коэффициентах, которые признаются значимыми для составления прогнозных математических моделей. Нынешние модели в сравнении с теми, что были созданы во времена «испанки», кардинально переработаны и учитывают большое число самых разных факторов. Это число восприимчивых и инфицированных, длительность инкубационного периода, уровень социальной ответственности (самоизоляция, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и т.д.), интенсивность социальных контактов (например, поездки в общественном транспорте, поездки в отпуск, путешествия, проведение массовых мероприятий, завершение и начало учебного года в школах и университетах и проч.). Наконец, она учитывает последовательность мер по введению или снятию ограничений (так называемые социально-экономические показатели), а также возможное наложение на эпидемию сезонных заболеваний и многие другие факторы. Наша математическая модель учитывает все эти факторы, основана на интервальном подходе (речь про десяток кривых, которые мы получаем и анализируем) и позволяет делать долгосрочный прогноз, а потому давно вышла за рамки только эпидемиологической модели. Именно этим она уникальна.