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Застрял в турбине самолета-памятника 12-летний мальчик

16:15 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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Спасатели решили использовать веревку, чтобы вызволить подростка, при этом ситуацию осложняло обледенение самолета-памятника. Тем не менее, за 10 минут мальчика достали из турбины и передали медикам. "Жизни ребенка угрозы нет", - добавили в МЧС.

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В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника

Подросток застрял в турбине самолета-памятника Як-40 в Ханты-Мансийском автономном округе, на помощь ему пришли спасатели, сообщает региональное управление МЧС.
Инцидент произошел вечером в воскресенье в городе Югорск. В экстренные службы обратился местный житель, который, гуляя с собакой около постамента с установленным на нем самолетом Як-40, услышал крики о помощи, уточнили в ведомстве.

"Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолета, в турбине, застрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог... Тогда он начал звать на помощь", - пояснили в управлении МЧС.

Спасатели решили использовать веревку, чтобы вызволить подростка, при этом ситуацию осложняло обледенение самолета-памятника. Тем не менее, за 10 минут мальчика достали из турбины и передали медикам. "Жизни ребенка угрозы нет", - добавили в МЧС.

застрял спасатели турбина
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