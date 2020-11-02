Застрял в турбине самолета-памятника 12-летний мальчик

Спасатели решили использовать веревку, чтобы вызволить подростка, при этом ситуацию осложняло обледенение самолета-памятника. Тем не менее, за 10 минут мальчика достали из турбины и передали медикам. "Жизни ребенка угрозы нет", - добавили в МЧС.

В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника

Подросток застрял в турбине самолета-памятника Як-40 в Ханты-Мансийском автономном округе, на помощь ему пришли спасатели, сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в городе Югорск. В экстренные службы обратился местный житель, который, гуляя с собакой около постамента с установленным на нем самолетом Як-40, услышал крики о помощи, уточнили в ведомстве.

"Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолета, в турбине, застрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог... Тогда он начал звать на помощь", - пояснили в управлении МЧС.



Спасатели решили использовать веревку, чтобы вызволить подростка, при этом ситуацию осложняло обледенение самолета-памятника. Тем не менее, за 10 минут мальчика достали из турбины и передали медикам. "Жизни ребенка угрозы нет", - добавили в МЧС.