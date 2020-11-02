Проголосовать за лучшие IT-проекты могут жители Новосибирской области

Важной миссией проведения премии «Народное признание» в этом году является его благотворительная направленность.

IT-проекты Новосибирской области претендуют на звание лучших в стране

Стартовало голосование премии «Народное признание» в рамках одного из крупнейших в стране конкурсов в сфере информационных технологий «ПРОФ-IT». Со 2 по 9 ноября жители Новосибирской области могут принять участие в голосовании за лучший сервис по получению государственных услуг, поддержать новосибирские разработки и присоединиться к благотворительной акции.

На победу претендуют 56 полезных сервисов из разных регионов страны. От Новосибирской области в голосовании участвуют два проекта – «Виртуальный робот-консультант в МФЦ» и «Господдержка агропромышленного комплекса online».

Сервис автоматического обслуживания заявителей «Виртуальный робот-консультант в МФЦ», включающий в себя интеллектуального голосового и текстового помощника Николая и мобильное приложение МФЦ Новосибирской области, значительно упрощает получение справочной информации, снижает время ожидания на линии в часы-пик и существенно снижает стоимость обслуживания заявителей.

Проект «Господдержка агропромышленного комплекса online» обеспечивает получение господдержки фермерами полностью в режиме онлайн без необходимости посещения регионального министерства сельского хозяйства.

Поддержать проекты и принять участие в голосовании на сайте может любой житель Новосибирской области. Авторизация для граждан проводится бесплатно через СМС-сообщение. Отправку сообщения оплачивает оргкомитет конкурса.

Важной миссией проведения премии «Народное признание» в этом году является его благотворительная направленность. Часть средств, оплаченных оргкомитетом за СМС-авторизацию жителей на сайте, будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».

Для того, чтобы отдать свой голос за проект, нужно нажать кнопку «голосовать» и ввести код авторизации, полученный в СМС на мобильный телефон. Голосование продлится до 18.00 9 ноября (время московское).

Источник: nso.ru