02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Проголосовать за лучшие IT-проекты могут жители Новосибирской области

17:30 02.11.2020 Фото: pixabay.com
0

Важной миссией проведения премии «Народное признание» в этом году является его благотворительная направленность.

% name% title
IT-проекты Новосибирской области претендуют на звание лучших в стране

Стартовало голосование премии «Народное признание» в рамках одного из крупнейших в стране конкурсов в сфере информационных технологий «ПРОФ-IT». Со 2 по 9 ноября жители Новосибирской области могут принять участие в голосовании за лучший сервис по получению государственных услуг, поддержать новосибирские разработки и присоединиться к благотворительной акции.
На победу претендуют 56 полезных сервисов из разных регионов страны. От Новосибирской области в голосовании участвуют два проекта – «Виртуальный робот-консультант в МФЦ» и «Господдержка агропромышленного комплекса online».

Сервис автоматического обслуживания заявителей «Виртуальный робот-консультант в МФЦ», включающий в себя интеллектуального голосового и текстового помощника Николая и мобильное приложение МФЦ Новосибирской области, значительно упрощает получение справочной информации, снижает время ожидания на линии в часы-пик и существенно снижает стоимость обслуживания заявителей.

Проект «Господдержка агропромышленного комплекса online» обеспечивает получение господдержки фермерами полностью в режиме онлайн без необходимости посещения регионального министерства сельского хозяйства.

Поддержать проекты и принять участие в голосовании на сайте может любой житель Новосибирской области. Авторизация для граждан проводится бесплатно через СМС-сообщение. Отправку сообщения оплачивает оргкомитет конкурса.

Важной миссией проведения премии «Народное признание» в этом году является его благотворительная направленность. Часть средств, оплаченных оргкомитетом за СМС-авторизацию жителей на сайте, будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».

Для того, чтобы отдать свой голос за проект, нужно нажать кнопку «голосовать» и ввести код авторизации, полученный в СМС на мобильный телефон. Голосование продлится до 18.00 9 ноября (время московское).

Источник: nso.ru

IT-проект премия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Победят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шок: Избил журналиста сотрудник пресс-центра мэрии Бердска прямо в редакции 2
19:13 02-11-2020
Шок: Избил журналиста сотрудник пресс-центра мэрии Бердска прямо в редакции
Запрет курить кальяны и вейпы в ресторанах вступил в силу в России
18:57 02-11-2020
Запрет курить кальяны и вейпы в ресторанах вступил в силу в России
Откуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала Попова
18:41 02-11-2020
Откуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала Попова
Мертвой нашли на кухне фэнтези-писательницу Киру Измайлову
18:33 02-11-2020
Мертвой нашли на кухне фэнтези-писательницу Киру Измайлову
Чекинить посетителей начал McDonald’s в России
18:22 02-11-2020
Чекинить посетителей начал McDonald’s в России
Почему в аптеках нет жизненно важных лекарств и как не повышать на них цены, знает Мишустин 1
18:10 02-11-2020
Почему в аптеках нет жизненно важных лекарств и как не повышать на них цены, знает Мишустин
БердскФотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
18:02 02-11-2020
Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
"Стабильной ситуацией": назвал резкое падение курса рубля Песков
18:00 02-11-2020
Абитуриенты смогут подать документы дистанционно в вузы России
17:57 02-11-2020
Абитуриенты смогут подать документы дистанционно в вузы России
Сколько бокалов вина или стопок водки можно выпивать каждый день, рассказала кардиолог
17:45 02-11-2020
Сколько бокалов вина или стопок водки можно выпивать каждый день, рассказала кардиолог