Уволили заведующую и воспитателя детсада из-за сбежавшего в футболке и шортах 2-летнего малыша

Уволены заведующая и воспитатель канского садика, из которого ушел ребенок

В Канске прокуратура провела проверку по факту ухода двухлетнего ребенка из детского сада и выявила нарушения законодательства. Случай, напомним, произошел в конце октября. Малыш вышел из сада и пошел домой. По дороге на него чуть не набросилась стая собак. Мальчика заметила жительница соседнего дома. Она отогнала псов, забрала ребенка и отвела его обратно в сад.

Во время проверки прокуратура усмотрела в действиях должностных лиц дошкольного учреждения нарушения законодательства об образовании, «выразившиеся в необеспечении охраны жизни и здоровья ребенка в период нахождения в детском саду». «В адрес главы Канска внесено представление, рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности. В период проверки с заведующей детского сада и младшим воспитателем трудовые отношения были прекращены», — рассказали сегодня в надзорном ведомстве.