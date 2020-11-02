02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Уволили заведующую и воспитателя детсада из-за сбежавшего в футболке и шортах 2-летнего малыша

15:50 02.11.2020 Фото: стоп-кадр видео Канск 5 канал
0

Канске прокуратура провела проверку по факту ухода двухлетнего ребенка из детского сада и выявила нарушения законодательства.

% name% title
Уволены заведующая и воспитатель канского садика, из которого ушел ребенок

В Канске прокуратура провела проверку по факту ухода двухлетнего ребенка из детского сада и выявила нарушения законодательства. Случай, напомним, произошел в конце октября. Малыш вышел из сада и пошел домой. По дороге на него чуть не набросилась стая собак. Мальчика заметила жительница соседнего дома. Она отогнала псов, забрала ребенка и отвела его обратно в сад.

Во время проверки прокуратура усмотрела в действиях должностных лиц дошкольного учреждения нарушения законодательства об образовании, «выразившиеся в необеспечении охраны жизни и здоровья ребенка в период нахождения в детском саду». «В адрес главы Канска внесено представление, рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности. В период проверки с заведующей детского сада и младшим воспитателем трудовые отношения были прекращены», — рассказали сегодня в надзорном ведомстве.

детсад побег увольнение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно сделали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто победил в первом туре президентских выборов в Молдавии, стало известно
17:25 02-11-2020
Кто победил в первом туре президентских выборов в Молдавии, стало известно
Взорвали самодельную бомбу протестующие в Минске
17:17 02-11-2020
Взорвали самодельную бомбу протестующие в Минске
Ещё одну больницу отдали под COVID-госпиталь в Новосибирске
17:15 02-11-2020
Ещё одну больницу отдали под COVID-госпиталь в Новосибирске
БердскВ двух пропитанных хлоркой простынях, двух мешках и замотанном в пленку гробу хоронят умерших от COVID-19 жителей Бердска 1
17:05 02-11-2020
В двух пропитанных хлоркой простынях, двух мешках и замотанном в пленку гробу хоронят умерших от COVID-19 жителей Бердска
БердскСпецвыпуск "Больницы переполнены, медики на грани: вторая волна СОVID-19 накрыла Бердск" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября 2020
17:02 02-11-2020
Спецвыпуск
Рак по капле крови: нашли дешёвый метод для массовых скринингов ученые в России
17:00 02-11-2020
Рак по капле крови: нашли дешёвый метод для массовых скринингов ученые в России
БердскАвтомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни) 1
16:52 02-11-2020
Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни)
Когда упустила шанс стать "второй Францией" Украина, рассказал Пушков
16:45 02-11-2020
Когда упустила шанс стать
Бердск"Он орал так, что запотело лобовое стекло": Устроил истерику из-за замечания пассажирки про маску водитель маршрутки №16 в Бердске 1
16:40 02-11-2020
Раздавил насмерть грузовой поезд молодого зацепера в Новосибирской области
16:38 02-11-2020
Раздавил насмерть грузовой поезд молодого зацепера в Новосибирской области