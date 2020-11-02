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Впервые поднялся до 80 рублей доллар, до 93 рубля евро в России

15:46 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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За прошлую неделю рубль ослаб к доллару на 4,7%.

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Биржевой курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей, евро — 93

Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар подорожал на 68 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов и составил 80,21 рубля впервые с марта. Евро подорожал на 49 копеек и составил 93,37 рубля. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 80,19 рубля (плюс 66 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 93,36 рубля (плюс 74 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром на дешевеющей нефти у рубля нет шансов укрепиться к доллару до выборов в США. По его словам, на сегодняшний день уровень сопротивления находится на уровне 80,3 рубля за доллар. После него покупатели нацелятся на уровень 82 рубля за доллар, прогнозировал эксперт.

«За прошлую неделю рубль ослаб к доллару на 4,7%. Сегодня с утра на малоликвидном пока рынке «Форекс» падение рубля продолжается, «россиянин» снижается еще на 0,4%. Преградой для падения рубля является отметка 80, но ее пробоя исключать нельзя. В целом же курс российской валюты будет определять Банк России своим объемом валютных интервенций. Пока складывается впечатление, что ЦБ склонен максимально сдерживать девальвацию», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Источник: banki.ru

валюта доллар курс рубля
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От редакции

Жесть?

Аноним, 02 ноября 2020 16:04
Куда катимся, а куда же делся БРИКС взаиморасчёты в собственных валютах, а так часто по зомбоящику твердили всё под контролем, пока у власти пенсионный возраст подниматься не будет, конституция меняться не будет, "кто хочет поменять тому нужно мозги поменять" получается рассказываем сказки.

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