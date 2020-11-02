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Выплату в 10 000 рублей заплатят в ноябре 2020 россиянам. Кому, узнайте

15:47 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее правительство РФ не поддержало законопроект. В кабмине отметили, что в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ в сопроводительных документах не указаны источники расходных обязательств.

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Депутаты ЛДПР внесут в Думу законопроект о выплатах в 10 тыс. рублей по уходу за пожилыми

Сейчас размер такой компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей.
Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР в понедельник вносит на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о ежемесячных выплатах в размере 10 тыс. руб. неработающим гражданам, ухаживающим за лицами старше 80 лет или нуждающимися в постоянном постороннем уходе. Текст документа опубликовал в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Документом предлагается установить с 1 января 2021 года неработающим трудоспособным лицам, которые являются опекунами (попечителями) и осуществляют уход за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. рублей с ежегодной индексацией. Сейчас размер такой компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей, он не менялся с 2008 года.

По мнению разработчиков документа, данная компенсационная выплата является, по сути, заработком гражданина за осуществление ухода. "В ситуации, когда престарелый, нуждающийся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигший возраста 80 лет, является полностью недееспособным либо частично недееспособным, уход за ним должен осуществляться постоянно в течение суток", - указывают авторы.

Ранее правительство РФ не поддержало законопроект. В кабмине отметили, что в нарушение требований Бюджетного кодекса РФ в сопроводительных документах не указаны источники расходных обязательств.

выплата пособие уход за пожилыми
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