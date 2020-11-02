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Наградная продукция: чашки и кубки

15:47 02.11.2020
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Один из самых узнаваемых трофейных дизайнов - трофейный кубок.

Один из самых узнаваемых трофейных дизайнов - трофейный кубок. Хотя в наши дни наградная продукцияболее распространена в качестве трофея с фигурой человека или животного на пьедестале, есть, что сказать и об историческом значении кубка. Но почему вообще кубки с трофеями? Они чем-то превосходят наши современные дизайны трофеев? Давайте изучим историю этого культурного символа и попытаемся вынести вердикт.

Все началось с греков

Многие из наших современных традиций пришли к нам из греческой культуры, и трофейный кубок не исключение. Серебряные кубки были вручены победителям соревнований на оригинальных греческих Олимпийских играх. До этого победителям вручали лавровый венок из скрученных оливковых ветвей в знак победы. В то время это была одна из самых престижных наград, которую мог заслужить. Другие награды включали священное оливковое масло, вазы и щиты.

Любящие чашки

Задолго до греков Джон Уэсли основал методистскую церковь в 1700-х годах и продолжил традицию кубка трофеев. Что ж, это был не совсем трофей. Но это определенно была чашка.

«Чашку любви разносили на« пирах любви », которые первоначальная методистская церковь устраивала для общины. Друзья и соседи собирались вокруг простой трапезы из хлеба и воды и передавали чашу любви, чтобы разделить питье. Дизайн ручки "бычий глаз" произошел из - за ручки стало намного легче передавать воду от человека к человеку.

Некоторые считают, что при создании своей чаши любви Уэсли был вдохновлен традиционными свадебными чашами, такими как французское coupe de mariage. Французский кубок - это более широкая и короткая версия знакомого нам сегодня дизайна трофейных кубков. Даже его использование было похоже на Уэсли: кубок передавался во время тостов на свадебном банкете или других церемониях.

Для поминовения

Большинство историков признают, что трофейные кубки использовались в качестве трофеев в современном понимании где-то в 18 веке. Вероятно, это было примерно в то же время, когда Уэсли создал свою чашу любви! С тех пор дизайн кубка с ручками по бокам стал синонимом победы. Будь то Кубок Стэнли или вымышленный Кубок Дома из вселенной Гарри Поттера, получение трофейного кубка всегда встречает радостный праздник.

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