Теплый дом: как сохранить в доме тепло во время морозов?

Когда наступают холода, многие с сожалением замечают неприятные сквозняки и быстрый уход тепла.

Когда наступают холода, многие с сожалением замечают неприятные сквозняки и быстрый уход тепла. Причина может быть в чем угодно: от отсутствия наружного утепления до теплопотерь через окна и двери.

Если ничего не делать с этим, невозможно будет планировать и контролировать уровень температуры в доме. И тогда даже https://imarket.by/catalog/obogrevateli/ обогреватели в дом не помогут. Давайте выяснять, как сделать дом теплым.

Утеплить без финансовых трат

На дневное время открывайте все жалюзи и шторы. Солнечный свет хорошо прогревает помещение, так как стекло пропускает тепло внутрь, а вот выходить ему обратно не дает.

На заметку!

Солнечные лучи отталкиваются от мебели и стен, нагревая их и образуя тепло.

В ночное время занавешивайте окна толстым полотном – это позволит предотвратить выход тепла. Если нет штор, можно в этих целях использовать одеяло.

Если нет большого цельного куска ткани, используйте несколько маленьких. Скрепить их между собой можно булавками или сшить простыми стежками.

Следите за тем, чтобы одеяло, шторы или отрезки ткани длиной не закрывали батареи.

Уделите время герметизации оконной рамы – это первое, что нужно сделать при утечке тепла. Для этого можно использовать газеты и специальные оконные ленты, даже пузырчатую пленку.

Утепление пола

Чтобы сделать дом теплее, можно купить теплый пол изначально. Но есть еще несколько хитростей бюджетного характера:

купите ковры: они не только препятствуют потере тепла через пол, но и дадут приятные ощущения при соприкосновении с ногами;

попробуйте найти в полу щели и заткните их ватой или поролоном.

Утепление стен

Начните с дверей: чем толще и массивнее они будут, тем меньше будут потери тепла. Для лучшей теплоизоляции обейте двери кожзамом. Если двери тонкие, можно сделать между дверным полотном и обивкой прокладку из поролона.

Пройдитесь по поверхности стен. Если обнаружите на них щели, обработайте их монтажной пеной.

На заметку!

Если решили заменить дверь, подумайте: есть ли возможность сохранить обе? Дело в том, что между двумя дверями создается воздушная прокладка, которая не дает теплу покидать дом.

Хитрости, которые помогут не дать теплу уйти

За батареей/радиатором поместите лист фольги: она будет отражать тепло обратно в помещение и не давать ему ускользать на улицу. Расстояние между радиатором и фольгой должно быть не меньше 3 см.

Если экран не удается закрепить, подумайте, как утеплить стену снаружи (самому или вызвать специалиста). Если на это нет средств и времени, поможет перестановка мебели. Поставьте большой шкаф у самой холодной стены. Проследите, чтобы батарею ничто не перегораживало, иначе это будет препятствовать циркуляции теплого воздуха по помещению.

На заметку!

Во время душа оставляйте дверь открытой. Горячий влажный воздух из ванной обогревает все жилье.

Во время готовки на кухне оставляйте двери открытыми. Теплый воздух от плиты тоже может быть полезным и обогреть всю квартиру.

И только если все вышеперечисленные методы не помогают, подумайте над покупкой обогревателя.

Как выбрать обогреватель

Перед выбором обогревателя продумайте, зачем он вообще нужен. Это позволит определить правильную модель.

Второе, что нужно сделать – замерить площадь помещения, где будете его использовать. Это важно для определения мощности прибора.

При замерах нужно знать не только периметр, но и высоту комнаты. При высоте потолков 2,8 м понадобится обогреватель с мощностью минимум 1 кВт на 10 квадратных метров.

На заметку!

Если сомневаетесь в мощности, лучше купите прибор с чуть большим показателем, но с возможностью регулировать температуру. Это позволит получить именно тот уровень тепла, который вам нужен.

Итак, рассмотрим самые популярные виды обогревателей: