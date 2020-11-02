"Он орал так, что запотело лобовое стекло": Устроил истерику из-за замечания пассажирки про маску водитель маршрутки №16 в Бердске

"Он говорил, что на кухню ко мне не ходит, не заглядывает ко мне в кастрюли и замечание мне не делает. Все это время он говорил мне ты, хотя между нами разница в примерно 20 лет",- возмущенно рассказывает Екатерина Шульц.

В Бердске водитель 16 маршрутки орал на пассажирку

Сегодня, 2 ноября, в редакцию « Курьер. Среда. Бердск» обратилась женщина со словами: «Я столкнулась с выходящим за все рамки хамством шофера, и я хотела бы вам рассказать историю, чтобы люди поняли, что со всеми нами сейчас творится».

В эту субботу, 31 октября, Екатерина сначала очень долго ждала 16 маршрутку. Как утверждает сама женщина, транспорта не было около часа, за это время она успела замерзнуть.

-В субботу был холодный ветер. Дело в том, что у меня недавно была операция на колене, и мне нужно беречь своё здоровье,- поделилась Екатерин Шульц.

Когда все-таки подошло маршрутное такси, оно остановилось, не доезжая до остановки, женщине пришлось спускаться к нему. Расплачиваясь за проезд, жительница Бердска спросила, почему машина не подъехала к самой остановке.

-Кроме того, что маршрутка остановилась не там, где положено, я заметила, что водитель без маски, конечно, спросила его и об этом,- утверждает пассажирка маршрутки №16.

Бердчанка подчеркивает, что место в злополучной для на неё маршрутке она выбрала рядом с водителем. Всего Екатерина проехала две остановки и вышла там, где нужно.

-Что творилось в маршрутке, это было невообразимо. Он орал так, что запотело даже лобовое стекло. Водитель кричал от возмущения, что я сделала ему замечание. Он говорил, что на кухню ко мне не ходит, не заглядывает ко мне в кастрюли и замечание мне не делает. Все это время он говорил мне "ты", хотя между нами разница в примерно 20 лет,- возмущенно рассказывает женщина.

Екатерина пыталась вести диалог с водителем, но, по её словам, это сделать было невозможно. Пассажирка маршрутки привела довод, что она имеет право сделать мужчине замечание, потому что платит ему за эту услугу деньги.

-Только подъехав к бане, он прекратил орать и надел маску. Все это время он орал и орал без маски,- вспоминает Екатерина.

Женщина говорит, что её больше всего возмутила ситуация, что водитель в разгар пандемии пренебрегает элементарными правилами защиты. После всей случившегося Екатерина ждёт извинений от начальника водителя маршрутки №16.

"Курьер. Среда. Бердск" готов высушить вторую строну конфликтной ситуации.

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