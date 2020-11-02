02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

"Он орал так, что запотело лобовое стекло": Устроил истерику из-за замечания пассажирки про маску водитель маршрутки №16 в Бердске

16:40 02.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
1 0

"Он говорил, что на кухню ко мне не ходит, не заглядывает ко мне в кастрюли и замечание мне не делает. Все это время он говорил мне ты, хотя между нами разница в примерно 20 лет",- возмущенно рассказывает Екатерина Шульц.

% name% title
В Бердске водитель 16 маршрутки орал на пассажирку

Сегодня, 2 ноября, в редакцию « Курьер. Среда. Бердск» обратилась женщина со словами: «Я столкнулась с выходящим за все рамки хамством шофера, и я хотела бы вам рассказать историю, чтобы люди поняли, что со всеми нами сейчас творится».

В эту субботу, 31 октября, Екатерина сначала очень долго ждала 16 маршрутку. Как утверждает сама женщина, транспорта не было около часа, за это время она успела замерзнуть.
-В субботу был холодный ветер. Дело в том, что у меня недавно была операция на колене, и мне нужно беречь своё здоровье,- поделилась Екатерин Шульц.

Когда все-таки подошло маршрутное такси, оно остановилось, не доезжая до остановки, женщине пришлось спускаться к нему. Расплачиваясь за проезд, жительница Бердска спросила, почему машина не подъехала к самой остановке.
-Кроме того, что маршрутка остановилась не там, где положено, я заметила, что водитель без маски, конечно, спросила его и об этом,- утверждает пассажирка маршрутки №16.

Бердчанка подчеркивает, что место в злополучной для на неё маршрутке она выбрала рядом с водителем. Всего Екатерина проехала две остановки и вышла там, где нужно.

-Что творилось в маршрутке, это было невообразимо. Он орал так, что запотело даже лобовое стекло. Водитель кричал от возмущения, что я сделала ему замечание. Он говорил, что на кухню ко мне не ходит, не заглядывает ко мне в кастрюли и замечание мне не делает. Все это время он говорил мне "ты", хотя между нами разница в примерно 20 лет,- возмущенно рассказывает женщина.

Екатерина пыталась вести диалог с водителем, но, по её словам, это сделать было невозможно. Пассажирка маршрутки привела довод, что она имеет право сделать мужчине замечание, потому что платит ему за эту услугу деньги.
-Только подъехав к бане, он прекратил орать и надел маску. Все это время он орал и орал без маски,- вспоминает Екатерина.
Женщина говорит, что её больше всего возмутила ситуация, что водитель в разгар пандемии пренебрегает элементарными правилами защиты. После всей случившегося Екатерина ждёт извинений от начальника водителя маршрутки №16.

"Курьер. Среда. Бердск" готов высушить вторую строну конфликтной ситуации.

___________________________________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

16 маршрутка без маски водитель хамское отношение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы носите маски в маршрутках?

Аноним, 02 ноября 2020 16:53
Я вчера ехал на маршрутке и просто вылез из нее на пол пути потому что дышать там было невозможно, невыносимо.
Кто то надышал какой то прокисшей парашей, желудок что ли больной или сожрал что то прокисшее. Вышел и сел в другую, то просто невыносимо.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЛовят COVID-19 беременные в пандемию в поликлиниках: требуют сделать отдельный прием терапевта и узких специалистов будущие мамы Бердска
17:25 02-11-2020
Ловят COVID-19 беременные в пандемию в поликлиниках: требуют сделать отдельный прием терапевта и узких специалистов будущие мамы Бердска
Кто победил в первом туре президентских выборов в Молдавии, стало известно
17:25 02-11-2020
Кто победил в первом туре президентских выборов в Молдавии, стало известно
Взорвали самодельную бомбу протестующие в Минске
17:17 02-11-2020
Взорвали самодельную бомбу протестующие в Минске
Ещё одну больницу отдали под COVID-госпиталь в Новосибирске
17:15 02-11-2020
Ещё одну больницу отдали под COVID-госпиталь в Новосибирске
БердскВ двух пропитанных хлоркой простынях, двух мешках и замотанном в пленку гробу хоронят умерших от COVID-19 жителей Бердска 1
17:05 02-11-2020
В двух пропитанных хлоркой простынях, двух мешках и замотанном в пленку гробу хоронят умерших от COVID-19 жителей Бердска
БердскСпецвыпуск "Больницы переполнены, медики на грани: вторая волна СОVID-19 накрыла Бердск" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября 2020
17:02 02-11-2020
Спецвыпуск
Рак по капле крови: нашли дешёвый метод для массовых скринингов ученые в России
17:00 02-11-2020
Рак по капле крови: нашли дешёвый метод для массовых скринингов ученые в России
БердскАвтомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни) 1
16:52 02-11-2020
Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни)
Когда упустила шанс стать "второй Францией" Украина, рассказал Пушков
16:45 02-11-2020
Когда упустила шанс стать
Бердск"Он орал так, что запотело лобовое стекло": Устроил истерику из-за замечания пассажирки про маску водитель маршрутки №16 в Бердске 1
16:40 02-11-2020