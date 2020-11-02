02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Закупить лекарства от гриппа и ОРВИ в аптеки на Новый год приказал губернатор Травников

16:22 02.11.2020 Фото: pixabay.com
1

В октябре руководство региона провело переговоры с крупнейшим оптовым поставщиком лекарств. Властям удалось договориться о возобновлении контракта с муниципальной аптечной сетью Новосибирска.

% name% title
Глава Новосибирской области поручил сформировать запас лекарств на новогодние праздники
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Ловят COVID-19 беременные в пандемию в поликлиниках: требуют сделать отдельный прием терапевта и узких специалистов будущие мамы БердскаЕщё одну больницу отдали под COVID-госпиталь в НовосибирскеЕщё 313 новостей

В аптеках города наблюдается высокий спрос на антибиотики.
Губернатор Новосибирской области, где с конца октября наблюдается ажиотажный спрос населения на медикаменты, поручил сформировать запас лекарств на новогодние праздники в связи с возможным осложнением ситуации с гриппом и ОРВИ в регионе. Об этом он сообщил во время оперативного совещания областного правительства в понедельник. 30 октября, в муниципальную аптечную сеть поступили дополнительные 12 тыс. упаковок антибиотиков.

- Просьба вместе с Минздравом, вместе с аптечными сетями обсудить две задачи. Первая - формирование запаса, в том числе в преддверии новогодних праздников, в связи с возможным осложнением ситуации с гриппом и ОРВИ в январе-феврале. Ну и новая задача, которая перед нами поставлена президентом и правительством, - закупка лекарственных средств для амбулаторного поликлинического звена нашего здравоохранения для предоставления бесплатно тем пациентам, которые будут лечиться на дому, - сказал Травников.

Как пояснила в ходе прямого эфира с жителями региона заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, выделение денежных средств на лекарственное обеспечение при лечении подтвержденной коронавирусной инфекции на амбулаторном этапе находится на рассмотрении федерального правительства. Она сообщила, что бесплатная выдача лекарственных средств по назначению врача при амбулаторном лечении начнется через несколько недель.

В октябре руководство региона провело переговоры с крупнейшим оптовым поставщиком лекарств. Властям удалось договориться о возобновлении контракта с муниципальной аптечной сетью Новосибирска.

аптека лекарства новый год
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Всем хватит лекарств?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЛовят COVID-19 беременные в пандемию в поликлиниках: требуют сделать отдельный прием терапевта и узких специалистов будущие мамы Бердска
17:25 02-11-2020
Ловят COVID-19 беременные в пандемию в поликлиниках: требуют сделать отдельный прием терапевта и узких специалистов будущие мамы Бердска
Кто победил в первом туре президентских выборов в Молдавии, стало известно
17:25 02-11-2020
Кто победил в первом туре президентских выборов в Молдавии, стало известно
Взорвали самодельную бомбу протестующие в Минске
17:17 02-11-2020
Взорвали самодельную бомбу протестующие в Минске
Ещё одну больницу отдали под COVID-госпиталь в Новосибирске
17:15 02-11-2020
Ещё одну больницу отдали под COVID-госпиталь в Новосибирске
БердскВ двух пропитанных хлоркой простынях, двух мешках и замотанном в пленку гробу хоронят умерших от COVID-19 жителей Бердска 1
17:05 02-11-2020
В двух пропитанных хлоркой простынях, двух мешках и замотанном в пленку гробу хоронят умерших от COVID-19 жителей Бердска
БердскСпецвыпуск "Больницы переполнены, медики на грани: вторая волна СОVID-19 накрыла Бердск" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 28 октября 2020
17:02 02-11-2020
Спецвыпуск
Рак по капле крови: нашли дешёвый метод для массовых скринингов ученые в России
17:00 02-11-2020
Рак по капле крови: нашли дешёвый метод для массовых скринингов ученые в России
БердскАвтомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни) 1
16:52 02-11-2020
Автомобильной мойке «Люкс» срочно требуются сотрудники (девушки, парни)
Когда упустила шанс стать "второй Францией" Украина, рассказал Пушков
16:45 02-11-2020
Когда упустила шанс стать
Бердск"Он орал так, что запотело лобовое стекло": Устроил истерику из-за замечания пассажирки про маску водитель маршрутки №16 в Бердске 1
16:40 02-11-2020