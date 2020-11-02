Закупить лекарства от гриппа и ОРВИ в аптеки на Новый год приказал губернатор Травников

Глава Новосибирской области поручил сформировать запас лекарств на новогодние праздники

В аптеках города наблюдается высокий спрос на антибиотики.

Губернатор Новосибирской области, где с конца октября наблюдается ажиотажный спрос населения на медикаменты, поручил сформировать запас лекарств на новогодние праздники в связи с возможным осложнением ситуации с гриппом и ОРВИ в регионе. Об этом он сообщил во время оперативного совещания областного правительства в понедельник. 30 октября, в муниципальную аптечную сеть поступили дополнительные 12 тыс. упаковок антибиотиков.

- Просьба вместе с Минздравом, вместе с аптечными сетями обсудить две задачи. Первая - формирование запаса, в том числе в преддверии новогодних праздников, в связи с возможным осложнением ситуации с гриппом и ОРВИ в январе-феврале. Ну и новая задача, которая перед нами поставлена президентом и правительством, - закупка лекарственных средств для амбулаторного поликлинического звена нашего здравоохранения для предоставления бесплатно тем пациентам, которые будут лечиться на дому, - сказал Травников.

Как пояснила в ходе прямого эфира с жителями региона заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова, выделение денежных средств на лекарственное обеспечение при лечении подтвержденной коронавирусной инфекции на амбулаторном этапе находится на рассмотрении федерального правительства. Она сообщила, что бесплатная выдача лекарственных средств по назначению врача при амбулаторном лечении начнется через несколько недель.

В октябре руководство региона провело переговоры с крупнейшим оптовым поставщиком лекарств. Властям удалось договориться о возобновлении контракта с муниципальной аптечной сетью Новосибирска.