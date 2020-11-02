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В двух пропитанных хлоркой простынях, двух мешках и замотанном в пленку гробу хоронят умерших от COVID-19 жителей Бердска

17:05 02.11.2020, Яна Паукштис Фото: "Курьер. Среда. Бердск"
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В обязательном порядке вскрытое тело усопшего забирает из морга полностью экипированная бригада - защитные костюмы, маски, перчатки.

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Некоторых умерших бердчан хоронят позже смерти на 2 месяца
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Процедура захоронения больных, погибших от COVID-19, шокирует близких.

Как рассказала сегодня, 2 ноября, «Курьер. Среда. Бердск» руководитель похоронного бюро «Мемориал» Юлия Воробьева, захоронение больных, умерших от COVID-19, происходит следующим образом:

- В обязательном порядке вскрытое тело усопшего забирает из морга полностью экипированная бригада (защитные костюмы, маски, перчатки). Далее тело покойного укутывается в две пропитанные хлоркой простыни, два полиэтиленовых мешка на замках и укладывается в гроб. Затем усыпальница плотно обматывается герметичной пленкой.

- Глубина захоронения остается прежней — 1,5 метра. Все, что могут сделать родственники при прощании — это бросить в могилу горсть земли, - рассказывает Юлия Воробьева.

Родственники не могут в последний раз увидеть умершего родного человека - гробы «с окошком» в данном случае не предоставляются, да и на что в данном случае смотреть: на две простыни и два мешка?

Тем временем, в Бердске стали наблюдаться случаи, когда усопшего еще 8 августа 2020 года человека похоронили только 10 октября. С чем это может быть связано, главный патологоанатом Новосибирской области Александр Надеев ответить затруднился:

-  Мне о таких случаях неизвестно. Могу только предположить, что долго не могли найти родственников покойного, иных причин я не вижу, - сказал он в интервью «Курьер. Среда. Бердск». Но, как уточнил Александр Надеев, захоронение ковидных усопших должно производиться на глубину 2 метра. Никакими дополнительными средствами могила не обрабатывается. После погребения родственники имеют возможность подойти и положить венки на могилу.

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COVID-19 похороны. Александр Надеев
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От редакции

Что лучше - кремация или погребение?

Аноним, 02 ноября 2020 17:15
Ужас, какое кощунство! И всё это из-за ничего..

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