Раздавил насмерть грузовой поезд молодого зацепера в Новосибирской области

Сибиряк ехал на электричке до станции Сокур, где работал вахтовиком. Мужчина разговаривал по телефону и пропустил свою остановку, поэтому решил уехать на проходящем в обратном направлении составе.

Молодой новосибирец погиб под грузовым поездом на станции Сокур

Известно, что сибиряк ехал на работу.

На станции Сокур в Новосибирской области 22-летний парень погиб под колёсами грузового поезда, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошёл вечером 1 ноября 2020 года. По предварительной информации, молодой сибиряк ехал на электричке до станции Сокур, где работал вахтовиком. Мужчина разговаривал по телефону и пропустил свою остановку, поэтому решил уехать на проходящем в обратном направлении составе. Новосибирец зацепился за вагон грузового поезда, однако не удержался и получил смертельные травмы.