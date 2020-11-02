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Ещё одну больницу отдали под COVID-госпиталь в Новосибирске

17:15 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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Благодаря перепрофилированию учреждения коечный фонд расширится на 150 мест.

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Сибирский окружной медцентр ФМБА начал принимать пациентов с COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новосибирские власти перепрофилировали Сибирский окружный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (СОМЦ ФМБА) в распределительный центр для приема больных с коронавирусной инфекцией. Центр, ставший первым перепрофилированным федеральным медучреждением в регионе с начала второй волны коронавируса, принимает пациентов с 08:00 (04:00 мск), сообщил в понедельник во время оперативного совещания правительства министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

"Разворачиваем коечный фонд для того, чтобы максимально расширить возможности оказания медицинской помощи. Центр ФМБА с 08:00 принимает пациентов, работает как распределительный центр", - сказал Хальзов, добавив, что это первая федеральная клиника, перепрофилированная под COVID.

Как сообщала ранее замминистра здравоохранения области Елена Аксенова, благодаря перепрофилированию центра коечный фонд для больных с коронавирусом расширится на 150 мест. В ближайшее время власти планируют также перепрофилировать Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна, который увеличит количество койко-мест еще на 100. Число койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в регионе на конец октября составляло 4 869. Перепрофилирование СОМЦ ФМБА и НИИТО увеличит общее количество койко-мест для пациентов с коронавирусом на 5%.

"Мы развернули два ковидных госпиталя, которые работают как второй уровень оказания медицинской помощи. За пятницу мы выписали из всех ковидных госпиталей практически 380 человек - это очень хороший показатель. То есть количество выписанных превысило количество поступающих", - добавил Хальзов.

По данным оперативного штаба на утро 2 ноября, в области зарегистрировано 17,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе рост заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысил 100 человек.

COVID-19 коронавирус пандемия
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