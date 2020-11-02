Ловят COVID-19 беременные в пандемию в поликлиниках: требуют сделать отдельный прием терапевта и узких специалистов будущие мамы Бердска

Пусть это будет раз в неделю или реже в женской консультации, ведь так риск поймать вирус в разы меньше. Прошу сделать это в ближайшее время иначе вы вынуждаете женщин отказываться от прохождения этих специалистов, отмечают бердчанки.

Беременные в пандемию коронавируса в особой опасности

Просят организовать прием терапевта и узких специалистов для беременных в женской консультации в пандемию жительницы Бердска. Они обратились к главному врачу ЦГБ Бердска Дробинской через редакцию "Курьер. Среда. Бердск" 2 ноября.

- Хотелось бы через сайт задать вопрос главврачу города. Почему в сложившейся эпидемиологической обстановке в городе беременных женщин направляют в городскую поликлинику для прохождения специалистов: лор, офтальмолог, терапевт. Ведь это огромный риск поймать коронавирусную инфекцию, - отмечает Надежда.

Неужели нельзя организовать прием данных специалистов в женской консультации по определённым дням? Спрашивает бердчанка.

- Пусть это будет раз в неделю или реже, ведь риск поймать вирус в ЖК в разы меньше. Прошу сделать это в ближайшее время иначе вы вынуждаете женщин отказываться от прохождения этих специалистов. Ходить в поликлинику сейчас не безопасно, тем более беременным.

"Курьер. Среда. Бердск" не удалось связаться по этому вопросу с главным врачом ЦГБ Бердска Аллой Дробинской, а также с заведующей акушерским отделением Татьяной Мороченец 2 ноября.

Поэтому по данному вопросу сделан запрос в минздрав Новосибирской области с вопросами:

1. Как организована возможность пройти узких специалистов для беременных в пандемию в Бердске?

2. На каком сроке и в каком случае беременные должны проходить узких специалистов в пандемию в Бердске?

3. Возможно ли организовать прием терапевта и узких специалистов для беременных в женской консультации в пандемию в Бердске?

4. Если возможно, то в какие дни и как часто это будет организовано?

5. Какие последствия может иметь коронавирусная инфекция для беременной и плода?



6. Есть ли зарегистрированные случаи заражения коронавирусом беременных в Бердске? Сколько?

Отметим, что также в минздрав отправлен вопрос о том, как проходят роды во вторую волну пандемии:

Жителей беспокоит вопрос, как проходят роды в пандемию. Просим дать разрешение по этим вопросам провести интервью с заведующей роддома Бердска. Или дать ответы, а потом еще дать разрешение поговорить с заведующей.

1. При каких условиях проходят роды в пандемию коронавируса? Есть ли какие-то особенные требования к роженицам при поступлении в роддом?

2. Должны ли сдавать анализ на коронавирус беременные перед поступлением в роддом?

3. Если должны сдавать анализ на ковид - где и в какие дни они должны это сделать?

4. Какие условия созданы для исключения заражения коронавирусом рожениц в пандемию в роддоме Бердска?

5. Какие последствия могут нести для здоровья роженицы и ребенка заражение коронавирусом?



6. Сколько родов прошло с начала марта 2020 года по дату запроса в роддоме Бердска?7. Сравните количество родов за тот же период 2019 года?8. Сколько беременностей зарегистрировано с начала марта 2020 года по дату запроса в Бердске?9. Сравните количество беременностей за тот же период 2019 года?10. Сколько абортов проведено с начала марта 2020 года по дату запроса в гинекологии Бердска?11. Сколько абортов было проведено за тот же период 2019 года в гинекологии Бердска?12. Сколько новорожденных умерло в Бердске с начала 2020 года?13. Сколько рожениц было с подтвержденным диагнозом коронавирус в Бердске?14. Где рожают беременные с коронавирусом?15. В каких условия рожают с диагнозом коронавирус?16. Осложняет ли роды болезнь коронавирусом?17. Передается ли плоду коронавирус? Новорожденному при родах?18. Сколько было новорожденных с диагнозом коронавирус в Бердске?19. Как переносят коронавирус новорожденные?20. Были ли зафиксированы смерти рожениц и новорожденных с диагнозом коронавирус в Бердске? Если да, то сколько?

Читайте в ближайшее время развернутый материал.