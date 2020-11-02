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Ловят COVID-19 беременные в пандемию в поликлиниках: требуют сделать отдельный прием терапевта и узких специалистов будущие мамы Бердска

17:25 02.11.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Пусть это будет раз в неделю или реже в женской консультации, ведь так риск поймать вирус в разы меньше. Прошу сделать это в ближайшее время иначе вы вынуждаете женщин отказываться от прохождения этих специалистов, отмечают бердчанки.

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Беременные в пандемию коронавируса в особой опасности
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Просят организовать прием терапевта и узких специалистов для беременных в женской консультации в пандемию жительницы Бердска. Они обратились к главному врачу ЦГБ Бердска Дробинской через редакцию "Курьер. Среда. Бердск" 2 ноября.

- Хотелось бы через сайт задать вопрос главврачу города. Почему в сложившейся эпидемиологической обстановке в городе беременных женщин направляют в городскую поликлинику для прохождения специалистов: лор, офтальмолог, терапевт. Ведь это огромный риск поймать коронавирусную инфекцию, - отмечает Надежда.

Неужели нельзя организовать прием данных специалистов в женской консультации по определённым дням? Спрашивает бердчанка.

- Пусть это будет раз в неделю или реже, ведь риск поймать вирус в ЖК в разы меньше. Прошу сделать это в ближайшее время иначе вы вынуждаете женщин отказываться от прохождения этих специалистов. Ходить в поликлинику сейчас не безопасно, тем более беременным.

"Курьер. Среда. Бердск" не удалось связаться по этому вопросу с главным врачом ЦГБ Бердска Аллой Дробинской, а также с заведующей акушерским отделением Татьяной Мороченец 2 ноября.

Поэтому по данному вопросу сделан запрос в минздрав Новосибирской области с вопросами:

1. Как организована возможность пройти узких специалистов для беременных в пандемию в Бердске?
2. На каком сроке и в каком случае беременные должны проходить узких специалистов в пандемию в Бердске?
3. Возможно ли организовать прием терапевта и узких специалистов для беременных в женской консультации в пандемию в Бердске?
4. Если возможно, то в какие дни и как часто это будет организовано?
5. Какие последствия может иметь коронавирусная инфекция для беременной и плода?

6. Есть ли зарегистрированные случаи заражения коронавирусом беременных в Бердске? Сколько?

Отметим, что также в минздрав отправлен вопрос о том, как проходят роды во вторую волну пандемии:

Жителей беспокоит вопрос, как проходят роды в пандемию. Просим дать разрешение по этим вопросам провести интервью с заведующей роддома Бердска. Или дать ответы, а потом еще дать разрешение поговорить с заведующей.

1. При каких условиях проходят роды в пандемию коронавируса? Есть ли какие-то особенные требования к роженицам при поступлении в роддом?
2. Должны ли сдавать анализ на коронавирус беременные перед поступлением в роддом?
3. Если должны сдавать анализ на ковид - где и в какие дни они должны это сделать?
4. Какие условия созданы для исключения заражения коронавирусом рожениц в пандемию в роддоме Бердска?
5. Какие последствия могут нести для здоровья роженицы и ребенка заражение коронавирусом?

6. Сколько родов прошло с начала марта 2020 года по дату запроса в роддоме Бердска?
7. Сравните количество родов за тот же период 2019 года?
8. Сколько беременностей зарегистрировано с начала марта 2020 года по дату запроса в Бердске?
9. Сравните количество беременностей за тот же период 2019 года?
10. Сколько абортов проведено с начала марта 2020 года по дату запроса в гинекологии Бердска?
11. Сколько абортов было проведено за тот же период 2019 года в гинекологии Бердска?
12. Сколько новорожденных умерло в Бердске с начала 2020 года?
13. Сколько рожениц было с подтвержденным диагнозом коронавирус в Бердске?
14. Где рожают беременные с коронавирусом?
15. В каких условия рожают с диагнозом коронавирус?
16. Осложняет ли роды болезнь коронавирусом?
17. Передается ли плоду коронавирус? Новорожденному при родах?
18. Сколько было новорожденных с диагнозом коронавирус в Бердске?
19. Как переносят коронавирус новорожденные?
20. Были ли зафиксированы смерти рожениц и новорожденных с диагнозом коронавирус в Бердске? Если да, то сколько?

Читайте в ближайшее время развернутый материал.

беременность коронавирус пандемия узкие специалисты женская консультация Бердска
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