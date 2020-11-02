Абитуриенты смогут подать документы дистанционно в вузы России

Сейчас вся цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса на все государственные российские вузы.

Абитуриенты смогут дистанционно подавать документы во все вузы страны

Российские абитуриенты смогут дистанционно подавать документы для поступления во все государственные вузы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Там уточнили, что уже в 2021 году таких учебных заведений будет не менее 135.

Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удалённом режиме, — сказано в сообщении Минобрнауки.

Сервис на портале госуслуг был запущен в июне 2020 года. На первом этапе подать заявление на зачисление абитуриенты могли в 54 вуза. Появившейся возможностью воспользовались более 20 тысяч человек, было подано около 70 тысяч заявлений.

Сейчас, уточнили в министерстве, идёт разработка нового функционала сервиса, с помощью которого можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении.

Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции процедуры онлайн-оформления заявлений и образовательного кредитования с государственной поддержкой.

Сейчас вся цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса на все государственные российские вузы.

Источник: news.ru