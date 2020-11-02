Абитуриенты смогут подать документы дистанционно в вузы России

Российские абитуриенты смогут дистанционно подавать документы для поступления во все государственные вузы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.
Там уточнили, что уже в 2021 году таких учебных заведений будет не менее 135.
Все государственные российские вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные учебные заведения высшего образования в удалённом режиме, — сказано в сообщении Минобрнауки.
Сервис на портале госуслуг был запущен в июне 2020 года. На первом этапе подать заявление на зачисление абитуриенты могли в 54 вуза. Появившейся возможностью воспользовались более 20 тысяч человек, было подано около 70 тысяч заявлений.
Сейчас, уточнили в министерстве, идёт разработка нового функционала сервиса, с помощью которого можно будет поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении.
Для поступающих на платной основе прорабатывается возможность интеграции процедуры онлайн-оформления заявлений и образовательного кредитования с государственной поддержкой.
Сейчас вся цифровая инфраструктура полностью готова к масштабированию суперсервиса на все государственные российские вузы.
Источник: news.ru