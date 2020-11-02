Болтался по бабам, а теперь выхаживай: Пациентов после инсульта отказываются забирать из больницы родные в Бердске

Некоторые родственники категоричны: пусть сначала в больнице больного поставят на ноги. Другие удивляются — не живут вместе много лет. Есть прописка у больного — обязаны забрать.

Ухаживать за лежачими больными - прямая обязанность их родных

С шокирующей проблемой пожилых людей после инсультов и инфарктов пришлось столкнуться соцработникам в Бердске. Немощных пенсионеров, которым требуется поддержка, уход и внимание, отказываются забирать из больницы их родные.

-Отказываются забирать лежачих после инсульта и инфаркта из больницы. Нам приходится работать с родственниками. Объясняем: человек прописан в квартире, он собственник и имеет право жить на своей территории, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 2 ноября замдиректора Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Татьяна Савельева.

О пациентах, которых не забирают из больницы, соцработникам сообщают врачи. Иногда сотрудникам КЦСОН приходится быть довольно жесткими и ставить ультиматум: сейчас они доставят больного — дверь квартиры должна быть открыта.

Иногда родных приходится убеждать. Так было в случае 70-летнего пациента, перенесшего инфаркт. Жена и дочь наотрез отказывались забирать его из больницы. Когда встанет на ноги, тогда и заберем, пусть его врачи лечат, говорили они. Соцработникам пришлось приложить немало усилий, чтобы родные сами позаботились о больном бердчанине. Они доставили его к дому, подняли в квартиру и положили на кровать. От помощи сиделки родственники отказались. За немощным пенсионером стала ухаживать дочь.

-Пациент лежит в больнице тяжелый. Родственники же забирают все, в том числе и ключи от квартиры. Если у него были бы ключи, его можно было бы погрузить, привезти, открыть дверь и положить на постель или посадить. Когда нет ключей, то в квартиру, естественно, не попадешь. Нужно разыскивать родных, заставить, чтобы они сидели дома и ждали.

Подобные истории не часто, но случаются. В большинстве случаев ситуации разрешаются положительно. Но бывают и такие, когда немощных стариков приходится отправлять в пансионат. Живет бердчанин в разных семьях, болтается туда, сюда, никому не помогает. Почти бомж. Прихватило — и никому не нужен. Ведь и ему до этого никто не был нужен.

Но иногда и «ненужных» людей удается пристраивать к родным.

-Мы детям говорим, что они обязаны ухаживать за родителями. Не могут, значит мы поможем немощному человеку подать в суд исковое заявление — пусть дети платят алименты ему, а он будет решать, кто за ним будет ухаживать.

Родным лежачих пациентов в КЦСОН предлагают услуги сиделки или пройти бесплатное обучение в школе родственного ухода, чтобы уметь правильно ухаживать за больными после тяжелого заболевания.

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