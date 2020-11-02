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Кто победил в первом туре президентских выборов в Молдавии, стало известно

17:25 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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Явка составила 42,76 процента, выборы признали состоявшимися. Однако так как ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.

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ЦИК Молдавии объявил результаты первого тура президентских выборов

ЦИК Молдавии обработал 100 процентов протоколов с избирательных участков, сообщается на сайте комиссии.
Согласно результатам, экс-премьер Майя Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16 процента голосов. Она обошла действующего главу государства Игоря Додона, который набрал 32,61 процента.

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого, в свою очередь, проголосовали 16,9 процента избирателей, за кандидата от партии "Шор" Виолету Иванову — 6,49 процента.

Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,26 процента голосов, кандидат от "Партии национального единства" Октавиан Цыку — 2,01 процента, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу — 1,37 процента, а глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,2 процента.
Явка составила 42,76 процента, выборы признали состоявшимися. Однако так как ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов, который должен пройти 15 ноября.

выборы Молдавия президент
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