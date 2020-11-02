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На бесплатные лекарства для больных коронавирусом 5 млрд рублей дал Мишустин

19:43 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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Деньги выделены из резервного фонда правительства. Кому полагаются бесплатные препараты?

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Правительство направит более 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом

Более 5,04 млрд рублей выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства.

Решение было озвучено на заседании правительства 29 октября. Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.

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