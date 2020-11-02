"Стабильной ситуацией": назвал резкое падение курса рубля Песков

Утром 2 ноября курс доллара превысил 80 руб. впервые с марта. В свою очередь, курс евро вырос на 1,2% (до 93,7 руб.) и обновил максимум с декабря 2014 года. Рубль подешевел к обеим валютам на фоне оттока инвесторов из рисковых активов на мировых рынках.

По мнению Дмитрия Пескова, курс доллара всё меньше влияет на цены в России

Он напомнил, что Россия сокращает зависимость от импорта, в связи с чем изменение курса валют все меньше влияет на цены. Песков также подчеркнул, что подавляющее число россиян получают доходы в рублях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рост курса доллара, который превысил 80 руб., заявил, что на макроуровне ситуация является абсолютно стабильной, передает корреспондент РБК.

Журналисты напомнили Пескову, что недавно глава государства Владимир Путин говорил о том, что не надо обращать внимания на курс рубля, однако сегодня доллар пробил отметку в 80 руб.

«Тут, конечно, исходить надо из слов президента. В нашей стране все-таки абсолютное, подавляющее число наших сограждан получают свои доходы в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность все меньше влияет на цены», — сказал он.

Курсы валют пробивают психологические отметки, однако амплитуда волатильности минимизируется «усилиями нашего макрорегулятора», считает пресс-секретарь главы государства. Песков добавил, что любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением.

Отвечая на вопрос о том, устраивает ли Путина факт того, что рубль за год потерял 30%, пресс-секретарь заявил, что экономический блок и регулятор делают все необходимое для обеспечения макростабильности. «Она обеспечивается и поддерживается. Что касается нюансировки, рекомендую обращаться в правительство», — отметил Песков.

При этом он не стал отвечать на вопрос, как курс может повлиять на инфляцию, посоветовав обратиться с ним в кабмин. «Еще раз повторяю, на макроуровне ситуация абсолютно стабильная», — заключил Песков.

28 октября курсы доллара и евро побили месячные рекорды. Так, курс доллара превысил 79 руб., установив рекорд с 6 октября, а курс евро превысил отметку в 93 руб. впервые с 30 сентября.

Утром 2 ноября курс доллара превысил 80 руб. впервые с марта. В свою очередь, курс евро вырос на 1,2% (до 93,7 руб.) и обновил максимум с декабря 2014 года. Рубль подешевел к обеим валютам на фоне оттока инвесторов из рисковых активов на мировых рынках. Спрос на рисковые активы снизился из-за ситуации с распространения коронавируса COVID-19 в мире.