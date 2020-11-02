Почему в аптеках нет жизненно важных лекарств и как не повышать на них цены, знает Мишустин

Михаил Мишустин возмутился дефицитом препаратов в аптеках

На оперативном совещании с вице-премьерами 2 ноября глава правительства Михаил Мишустин высказался о новом механизме регулирования цен на лекарства, сообщает сайт кабмина.

"В последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет. Такая ситуация недопустима.

Правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов. Прежде всего – чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам.

Речь идёт о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться. Но и производитель не может работать себе в убыток. Действующий механизм перерегистрации цен не позволяет проводить их индексацию. В результате производство останавливается, поставки прекращаются. Важно обеспечить сбалансированный подход.

Для этого мы вводим новый порядок перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важных лекарств. При этом Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы в случае снижения цены на лекарство за рубежом препарат так же подешевел и в России", - рассказал премьер.