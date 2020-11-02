Получит 408 млн рублей на борьбу с COVID-19 Новосибирская область из Москвы

Деньги будут направлены в отделения скорой помощи, ковидные госпитали и на тестирование, сообщили в фонде ОМС.

Почти 410 млн рублей дополнительно направлено в новосибирский фонд ОМС для борьбы с коронавирусом

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области получил дополнительные 408,1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Внесение изменений в соответствующий законопроект было одобрено 2 ноября на заседании правительства Новосибирской области, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

Как сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области Елена Ягнюкова, для обеспечения охраны здоровья населения и борьбы с новой коронавирусной инфекцией, Новосибирской области из резервного фонда правительства РФ выделены бюджетные ассигнования в размере 408 158 тысяч рублей.

Дополнительные средства будут направлены в медицинские организации, осуществляющие оказание первичной медико-санитарной помощи в части неотложной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи, при заболеваниях и (или) подозрениях на заболевание новой коронавирусной инфекцией, а также обеспечение тестирования лиц, застрахованных по ОМС, в целях выявления вышеуказанного заболевания.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» был одобрен на заседании правительства региона и будет направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области в установленном порядке.