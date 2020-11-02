Получит 408 млн рублей на борьбу с COVID-19 Новосибирская область из Москвы

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области получил дополнительные 408,1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Внесение изменений в соответствующий законопроект было одобрено 2 ноября на заседании правительства Новосибирской области, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.
Как сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области Елена Ягнюкова, для обеспечения охраны здоровья населения и борьбы с новой коронавирусной инфекцией, Новосибирской области из резервного фонда правительства РФ выделены бюджетные ассигнования в размере 408 158 тысяч рублей.
Дополнительные средства будут направлены в медицинские организации, осуществляющие оказание первичной медико-санитарной помощи в части неотложной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи, при заболеваниях и (или) подозрениях на заболевание новой коронавирусной инфекцией, а также обеспечение тестирования лиц, застрахованных по ОМС, в целях выявления вышеуказанного заболевания.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» был одобрен на заседании правительства региона и будет направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области в установленном порядке.
Кабмин ввел посменные выплаты для медработников, лечащих коронавирус.
Медицинские и иные работники, оказывающие помощь больным с коронавирусом, а также занимающиеся диагностикой COVID-19, с ноября начнут получать социальную поддержку в зависимости от количества отработанных смен. Новый порядок, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, принят сразу до конца 2021 года. Он заменит действовавшие до сих пор два постановления, регламентировавшие стимулирующие выплаты.
С 1 ноября выплаты будут производиться ежемесячно по сумме нормативных смен. Врачи, средний и младший медицинский персонал выездных бригад скорой помощи за смену будут получать 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро, оплата за смену установлена в 3880, 2430 и 1215 рублей.
Врачам, среднему и младшему медперсоналу, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи, размер за смену составит 2430, 1215 и 600 рублей. Такие же выплаты прописаны для медработников, не оказывающих помощь по диагностике и лечению коронавируса, но контактирующих с пациентами с установленным диагнозом.
Водители карет скорой помощи и члены летных экипажей, задействованных для транспортировки пациентов с коронавирусной инфекцией, за смену будут получать 1215 рублей, а фельдшеры, принимающие вызовы в скорой помощи, - 600 рублей.
Размер специальной социальной выплаты определяется с учетом районных коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициентов за работу в высокогорных районах.
Так что, опять медики деньги не получат.