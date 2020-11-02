02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Получит 408 млн рублей на борьбу с COVID-19 Новосибирская область из Москвы

19:55 02.11.2020 Фото: Nso.ru
2 0

Деньги будут направлены в отделения скорой помощи, ковидные госпитали и на тестирование, сообщили в фонде ОМС.

% name% title
Почти 410 млн рублей дополнительно направлено в новосибирский фонд ОМС для борьбы с коронавирусом

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области получил дополнительные 408,1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией. Внесение изменений в соответствующий законопроект было одобрено 2 ноября на заседании правительства Новосибирской области, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.

Как сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области Елена Ягнюкова, для обеспечения охраны здоровья населения и борьбы с новой коронавирусной инфекцией, Новосибирской области из резервного фонда правительства РФ выделены бюджетные ассигнования в размере 408 158 тысяч рублей.

Дополнительные средства будут направлены в медицинские организации, осуществляющие оказание первичной медико-санитарной помощи в части неотложной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи, при заболеваниях и (или) подозрениях на заболевание новой коронавирусной инфекцией, а также обеспечение тестирования лиц, застрахованных по ОМС, в целях выявления вышеуказанного заболевания.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» был одобрен на заседании правительства региона и будет направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области в установленном порядке.

COVID-19 ассигнования губернатор коронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Все равно денег мало?

Аноним, 02 ноября 2020 20:22
вот денежки и попилят
ССМП, 02 ноября 2020 20:58
И параллельно с этим:
Кабмин ввел посменные выплаты для медработников, лечащих коронавирус.
Медицинские и иные работники, оказывающие помощь больным с коронавирусом, а также занимающиеся диагностикой COVID-19, с ноября начнут получать социальную поддержку в зависимости от количества отработанных смен. Новый порядок, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, принят сразу до конца 2021 года. Он заменит действовавшие до сих пор два постановления, регламентировавшие стимулирующие выплаты.
С 1 ноября выплаты будут производиться ежемесячно по сумме нормативных смен. Врачи, средний и младший медицинский персонал выездных бригад скорой помощи за смену будут получать 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро, оплата за смену установлена в 3880, 2430 и 1215 рублей.
Врачам, среднему и младшему медперсоналу, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи, размер за смену составит 2430, 1215 и 600 рублей. Такие же выплаты прописаны для медработников, не оказывающих помощь по диагностике и лечению коронавируса, но контактирующих с пациентами с установленным диагнозом.
Водители карет скорой помощи и члены летных экипажей, задействованных для транспортировки пациентов с коронавирусной инфекцией, за смену будут получать 1215 рублей, а фельдшеры, принимающие вызовы в скорой помощи, - 600 рублей.
Размер специальной социальной выплаты определяется с учетом районных коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициентов за работу в высокогорных районах.
Так что, опять медики деньги не получат.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заключенные показали пародию на клип группы Little Big в Новосибирске. Смотрите видео 
21:37 02-11-2020
Заключенные показали пародию на клип группы Little Big в Новосибирске. Смотрите видео 
Отравил лимонадом с психотропами 30 человек таксист-гастарбайтер
21:26 02-11-2020
Отравил лимонадом с психотропами 30 человек таксист-гастарбайтер
БердскСтроят ли мусорный полигон у кладбища Бердска, проверила мэрия
21:03 02-11-2020
Строят ли мусорный полигон у кладбища Бердска, проверила мэрия
Сколько заразившихся коронавирусом в России имеют симптомы ОРВИ, рассказала глава Роспотребнадзора
20:54 02-11-2020
Сколько заразившихся коронавирусом в России имеют симптомы ОРВИ, рассказала глава Роспотребнадзора
Бердск«Роковая земля» вернулась: суд отобрал в пользу города участок у дочери экс-начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко
20:48 02-11-2020
«Роковая земля» вернулась: суд отобрал в пользу города участок у дочери экс-начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко
Какие детские выплаты выдают родителям в Новосибирской области, ответил минтруд
20:35 02-11-2020
Какие детские выплаты выдают родителям в Новосибирской области, ответил минтруд
Возмутила Путина работа Роскосмоса: "Ничего не выполнено"
20:13 02-11-2020
Возмутила Путина работа Роскосмоса:
Благоприятные и плохие дни лунного календаря для развода в ноябре 2020 года
20:00 02-11-2020
Благоприятные и плохие дни лунного календаря для развода в ноябре 2020 года
Получит 408 млн рублей на борьбу с COVID-19 Новосибирская область из Москвы 2
19:55 02-11-2020
Получит 408 млн рублей на борьбу с COVID-19 Новосибирская область из Москвы
На бесплатные лекарства для больных коронавирусом 5 млрд рублей дал Мишустин
19:43 02-11-2020
На бесплатные лекарства для больных коронавирусом 5 млрд рублей дал Мишустин