«Роковая земля» вернулась: суд отобрал в пользу города участок у дочери экс-начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко

Договор купли-продажи земельного участка, заключенный между мэрией Бердска и Екатериной Песляк, признан ничтожной сделкой, право собственности на участок аннулировано.

Суд отобрал земельный участок у дочери бывшего начальника отдела МВД Бердска

29 октября судья Ольга Зюкова частично удовлетворила требование властей Бердска о признании незаконной сделки купили-продажи земельного участка в Новом поселке, который дочка бывшего главного полицейского выкупила всего 10 тыс. рублей.

Напомним, что предметом судебной тяжбы стал земельный участок в Новом поселке стоимостью 1,9 млн рублей, незаконно выкупленный Екатериной Песляк всего за 10 тыс. Уже уволенный из рядов полиции сотрудник и его дочь сообразили на участке фанерный домик, после чего заявили его как объект недвижимости, и обманным путем Екатерина Песляк выкупила его как собственник по льготной цене.

В июне 2020 года администрация Бердска потребовала чрез суд признать ничтожным договор купли-продажи земельного участка.

И вот теперь договор купли-продажи земельного участка, заключенный между администрацией Бердска и Екатериной Песляк признан недействительной (ничтожной) сделкой право собственности на земельный участок прекращено, запись о регистрации права собственности на данный земельный участок аннулирована.

При этом администрации Бердска судом отказано в удовлетворении исковых требований в части признания права собственности на указанный земельный участок.

Получается, что спорный участок стал ничьим? А вот и нет!

Как прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» замначальника управления земельных отношений горадминистрации Марина Круталевич, таким решением суда власти города совершенно не расстроены.

-Сейчас участок земли перешел в разряд неразделенной государственной собственности. Но, так как на эту землю нет права третьих лиц, то, согласно 137 ФЗ, (Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"- прим. ред.) распоряжаться им может администрация города. И поэтому данное решение суда нас полностью устраивает и только радует, - сказала Марина Круталевич.

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