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Мертвой нашли на кухне фэнтези-писательницу Киру Измайлову

18:33 02.11.2020 Фото: vk.com
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По предварительной информации, 37-летняя женщина умерла три дня назад.

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В Москве найдена мертвой фэнтези-писательница Кира Измайлова
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Мертвой нашли на кухне фэнтези-писательницу Киру ИзмайловуВ двух пропитанных хлоркой простынях, двух мешках и замотанном в пленку гробу хоронят умерших от COVID-19 жителей БердскаЕщё 482 новостей

Писательницу Киру Измайлову обнаружили мертвой на кухне ее квартиры в Москве. Как пишет Mash, неделю назад 37-летняя женщина перестала выходить на связь. Ее сестра обратилась в полицию. Приехавшие на место полицейские беспрепятственно попали в квартиру: дверь оказалась незапертой.

Тело Измайловой обнаружили на кухне, причина смерти пока неизвестна. По предварительной информации, женщина умерла три дня назад.

Кира Измайлова — автор романов в жанре любовного и героического фэнтези, впервые ее роман «Городская магия» был опубликован в Польше в 2008 году. Самыми популярными произведениями Измайловой считаются «Странники», «Случай из практики» и «Пятый постулат», написанный в соавторстве с Анной Орловой.

обнаружили мертвой писательница умерла фэнтези Кира Измайлова
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