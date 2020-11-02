Мертвой нашли на кухне фэнтези-писательницу Киру Измайлову

По предварительной информации, 37-летняя женщина умерла три дня назад.

В Москве найдена мертвой фэнтези-писательница Кира Измайлова

Писательницу Киру Измайлову обнаружили мертвой на кухне ее квартиры в Москве. Как пишет Mash, неделю назад 37-летняя женщина перестала выходить на связь. Ее сестра обратилась в полицию. Приехавшие на место полицейские беспрепятственно попали в квартиру: дверь оказалась незапертой.

Тело Измайловой обнаружили на кухне, причина смерти пока неизвестна. По предварительной информации, женщина умерла три дня назад.

Кира Измайлова — автор романов в жанре любовного и героического фэнтези, впервые ее роман «Городская магия» был опубликован в Польше в 2008 году. Самыми популярными произведениями Измайловой считаются «Странники», «Случай из практики» и «Пятый постулат», написанный в соавторстве с Анной Орловой.