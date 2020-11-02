02.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Откуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала Попова

18:41 02.11.2020 Фото: Кремлин.ру
0

По ее словам, мониторинг состояния здоровья людей, вернувшихся из зарубежных стран, "а количество их увеличивается, активность их возрастает", безусловно, дает эффект.

% name% title
Попова сообщила, что 90% всех ввезенных в РФ случаев коронавируса — из Турции
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Откуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала ПоповаЛовят COVID-19 беременные в пандемию в поликлиниках: требуют сделать отдельный прием терапевта и узких специалистов будущие мамы БердскаЕщё 314 новостей

Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции, сообщила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник.

"В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных (завозных случаев) — больше 10 тысяч положительных (тестов на коронавирус) — 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой республики", — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Она отметила, что после открытия границы с Турцией с 1 августа оттуда в РФ вернулось почти 1,5 млн человек.

По ее словам, мониторинг состояния здоровья людей, вернувшихся из зарубежных стран, "а количество их увеличивается, активность их возрастает", безусловно, дает эффект.

"И здесь хочу сказать спасибо нашим коллегам из Минцифры за очень активное содействие и вооружение всей армии специалистов Роспотребнадзора, которые стоят на границе, очень эффективным инструментом, а также всех тех, кто контролирует это потом в субъектах РФ", — сказала Попова.

COVID-19 границы коронавирус мониторинг Анна Попова Роспотребнадзор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно закрыть границы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШок: Избил журналиста сотрудник пресс-центра мэрии Бердска прямо в редакции 2
19:13 02-11-2020
Шок: Избил журналиста сотрудник пресс-центра мэрии Бердска прямо в редакции
Запрет курить кальяны и вейпы в ресторанах вступил в силу в России
18:57 02-11-2020
Запрет курить кальяны и вейпы в ресторанах вступил в силу в России
Откуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала Попова
18:41 02-11-2020
Откуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала Попова
Мертвой нашли на кухне фэнтези-писательницу Киру Измайлову
18:33 02-11-2020
Мертвой нашли на кухне фэнтези-писательницу Киру Измайлову
Чекинить посетителей начал McDonald’s в России
18:22 02-11-2020
Чекинить посетителей начал McDonald’s в России
Почему в аптеках нет жизненно важных лекарств и как не повышать на них цены, знает Мишустин 1
18:10 02-11-2020
Почему в аптеках нет жизненно важных лекарств и как не повышать на них цены, знает Мишустин
БердскФотомарафон «Моя мамочка!» начинается на "Курьер.Среда.Бердск"
18:02 02-11-2020
Фотомарафон «Моя мамочка!» начинается на
"Стабильной ситуацией": назвал резкое падение курса рубля Песков
18:00 02-11-2020
Абитуриенты смогут подать документы дистанционно в вузы России
17:57 02-11-2020
Абитуриенты смогут подать документы дистанционно в вузы России
Сколько бокалов вина или стопок водки можно выпивать каждый день, рассказала кардиолог
17:45 02-11-2020
Сколько бокалов вина или стопок водки можно выпивать каждый день, рассказала кардиолог