Откуда привезли 90% случаев коронавируса в Россию, рассказала Попова

По ее словам, мониторинг состояния здоровья людей, вернувшихся из зарубежных стран, "а количество их увеличивается, активность их возрастает", безусловно, дает эффект.

Попова сообщила, что 90% всех ввезенных в РФ случаев коронавируса — из Турции

Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции, сообщила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник.

"В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных (завозных случаев) — больше 10 тысяч положительных (тестов на коронавирус) — 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой республики", — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Она отметила, что после открытия границы с Турцией с 1 августа оттуда в РФ вернулось почти 1,5 млн человек.

По ее словам, мониторинг состояния здоровья людей, вернувшихся из зарубежных стран, "а количество их увеличивается, активность их возрастает", безусловно, дает эффект.

"И здесь хочу сказать спасибо нашим коллегам из Минцифры за очень активное содействие и вооружение всей армии специалистов Роспотребнадзора, которые стоят на границе, очень эффективным инструментом, а также всех тех, кто контролирует это потом в субъектах РФ", — сказала Попова.