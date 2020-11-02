Шок: Избил журналиста сотрудник пресс-центра мэрии Бердска прямо в редакции

В редакцию газеты «Свидетель» ворвался разъяренный мужчина и несколько раз ударил по лицу известного бердского блогера, внештатного корреспондента Сергея Болдырева.
ЧП произошло сегодня, 2 ноября. Весь коллектив редакции находился на рабочих местах, когда взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею Болдыреву и со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу», несколько раз со всей силы ударил его по лицу.
Коллеги тут же отреагировали на безобразное поведение посетителя, и он сразу покинул редакцию.
Разборки устроил сотрудник пресс-центра городской администрации Бердска Кирилл Цветков. Столь неадекватную реакцию у него, судя по произнесенным словам, вызвал репост с комментарием, размещенный в паблике «Бердск все плохо», администратором которого является Сергей Болдырев.
Пострадавший написал заявление в полицию, завтра обратится к судмедэксперту, чтобы снять побои.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" сам Болдырев, у него разбита губа, сломались очки и сейчас сильно болит голова. Если учесть, что Сергей Анатольевич в 2020 году перенес инфаркт, как может отразиться нападение на его здоровье.
- Я как раз работал над вручением почетной грамоты городу. И тут залетает тип, ничего не говоря, ударил по уху. И потом заявил: "Это тебе за Кирюшу". Он часто пишет экстравагантные записи в комментариях, креативит, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Болдырев. - Участковый мне принял мое заявление и вручил мне бумагу на прохождение судмедэкспертизы.
Найти напавшего, считает он, не составит труда.
Журналистское сообщество Бердска возмущено вопиющим случаем и требуют ответа от администрации.
-Уважаемые коллеги, о случае узнали из СМИ. У сотрудника сегодня официальный день отдыха. Если данный инцидент имел место быть, то разбираться с этим будут органы полиции, по итогам чего уже будут приняты меры, - дали официальный ответ в мэрии Бердска.
Впрочем, бердские журналисты сомневаются в выходном дне, поскольку видели знакомы посты Цветкова в понедельник. Кроме того, считают ответ пресс-центра неадекватных безобразной сцене с участием ее представителя.
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