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Шок: Избил журналиста сотрудник пресс-центра мэрии Бердска прямо в редакции

19:13 02.11.2020, Анастасия Солодкова Фото: С портала "Бердск. Все плохо"
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Кирилл Цветков напал на Сергея Болдырева, сотрудника "Свидетеля" и редактора портала "АвтоБердск" вечером 2 ноября. Журналистская общественность требует от власти ответа.

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Сергей Болдырев один из старейших журналистов Бердска, сейчас ведет свои блоги

В редакцию газеты «Свидетель» ворвался разъяренный мужчина и несколько раз ударил по лицу известного бердского блогера, внештатного корреспондента Сергея Болдырева.

ЧП произошло сегодня, 2 ноября. Весь коллектив редакции находился на рабочих местах, когда взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею Болдыреву и со словами: «Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу», несколько раз со всей силы ударил его по лицу.

Коллеги тут же отреагировали на безобразное поведение посетителя, и он сразу покинул редакцию.

Разборки устроил сотрудник пресс-центра городской администрации Бердска Кирилл Цветков. Столь неадекватную реакцию у него, судя по произнесенным словам, вызвал репост с комментарием, размещенный в паблике «Бердск все плохо», администратором которого является Сергей Болдырев.

Пострадавший написал заявление в полицию, завтра обратится к судмедэксперту, чтобы снять побои.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" сам Болдырев, у него разбита губа, сломались очки и сейчас сильно болит голова. Если учесть, что Сергей Анатольевич в 2020 году перенес инфаркт, как может отразиться нападение на его здоровье.

- Я как раз работал над вручением почетной грамоты городу. И тут залетает тип, ничего не говоря, ударил по уху. И потом заявил: "Это тебе за Кирюшу". Он часто пишет экстравагантные записи в комментариях, креативит, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Болдырев. - Участковый мне принял мое заявление и вручил мне бумагу на прохождение судмедэкспертизы.

Найти напавшего, считает он, не составит труда.

Журналистское сообщество Бердска возмущено вопиющим случаем и требуют ответа от администрации.

-Уважаемые коллеги, о случае узнали из СМИ. У сотрудника сегодня официальный день отдыха. Если данный инцидент имел место быть, то разбираться с этим будут органы полиции, по итогам чего уже будут приняты меры, - дали официальный ответ в мэрии Бердска.

Впрочем, бердские журналисты сомневаются в выходном дне, поскольку видели знакомы посты Цветкова в понедельник. Кроме того, считают ответ пресс-центра неадекватных безобразной сцене с участием ее представителя.

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От редакции

Проверить психическое здоровье нужно у сотрудников мэрии?

Аноним, 02 ноября 2020 19:19
Все хорошо видимо у сотрудника пресцентра, на зоне будет погоняло оптимист.
Фыва, 02 ноября 2020 19:34
Так и не понял журналист он или не журналист

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