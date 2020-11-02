Возмутила Путина работа Роскосмоса: "Ничего не выполнено"

Президент потребовал назвать сроки, когда программы будут сформированы и подчеркнул, что работа должна быть сделана в ближайшее время.

Путин разнес работу "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу "Роскосмоса" на совещании по вопросам развития космической отрасли.

Глава государства отметил в ходе своего выступления, что "Роскосмосу" было поручень подготовить ряд новых программ, направленных на разработку ракет сверхтяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС.

«Однако, как я вижу... программы до настоящего времени не утверждены», — констатировал президент .

После этого Путин потребовал назвать сроки, когда программы будут сформированы и подчеркнул, что работа должна быть сделана в ближайшее время.

Президент также потребовал "оперативно определиться с необходимыми объёмами бюджетных ассигнований на эти программы".