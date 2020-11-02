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Какие детские выплаты выдают родителям в Новосибирской области, ответил минтруд

20:35 02.11.2020 Фото: pixabay.com
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Несколько категорий семей получают деньги на детей. Читайте подробности - кому и сколько полагается.

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Деньги выплачивают на детей разного возраста

Около 4,5 млрд рублей перечислено с начала года в Новосибирской области на выплаты семьям с детьми по нацпроекту «Демография», сообщили 2 ноября в пресс-службе регионального правительства.

В Новосибирской области продолжаются регулярные выплаты семьям с детьми, осуществляемые в рамках национального проекта «Демография». Среди мер поддержки – ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка до трех лет, ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума для детей, областной семейный капитал и единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, выплаты на детей до трех лет получают порядка 13 тысяч семей региона. Пособия предоставляются семьям со среднедушевым доходом ниже 24 972 рублей при рождении 3-го и последующих детей. Размер выплаты в 2020 году – 11 698 рублей.

В Новосибирской области многодетные семьи при рождении третьего либо последующего ребенка имеют право на получение регионального областного капитала. Размер выплаты составляет 108 160 рублей. За весь период действия меры поддержки выдано более 37 тысяч сертификатов, средствами уже воспользовались 24,5 тысяч семей.

Выплаты на первого ребенка предоставлены около 19 тысяч семей. Ежемесячная выплата в размере 12 037 рублей начисляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Новосибирской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году – 24 972 рублей).

Единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка предусмотрено и для молодых семей, в которых один из супругов не достиг 30-летнего возраста. Количество получателей выплаты – более 6 000 семей. Размер пособия – 6 000 рублей на первого ребенка, 12 000 рублей на второго ребенка, 18 000 рублей на третьего и последующих детей.

Напомним, в связи с продлением периода ежемесячной выплаты и изменением критериев нуждаемости в текущем году увеличился охват семей, получающих ежемесячную выплату на детей в рамках нацпроекта «Демография». С 2020 года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов. Период выплат продлен до достижения ребенком возраста 3-х лет.

Для справки

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

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