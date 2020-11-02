Подробный гороскоп астролога Павла Глобы на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Прогноз на эту неделю поможет вам узнать, где будет прятаться удача и как можно привлечь её во всех сферах жизни

Павел Глоба — один из самых популярных и уважаемых астрологов в России. Его прогноз на эту неделю поможет вам узнать, где будет прятаться удача и как можно привлечь её во всех сферах жизни.

Старайтесь следовать этим рекомендациям астролога, чтобы как можно реже попадать в неприятные ситуации и выходить сухими из воды. Эта неделя обещает быть очень насыщенной.

Овен

3, 4 и 8 ноября можно считать самыми благоприятными днями для Овнов. На этой неделе необходимо сохранять спокойствие и следовать принятым ранее планам. Привлечь желаемое в свою жизнь Овнам помогут три психологические техники. Также им в этом поможет сохранение спокойствия. Вполне возможно, что родственники и вторая половинка станут чуть более раздражительными и требовательными. Не стоит принимать это на свой счет и отвечать негативом на негатив. Если в будние дни лучше сосредоточиться на работе и побыть в уединении, то на выходных астролог советует больше общаться и избегать одиночества.

Телец

Существуют дыры, через которые утекает наша жизненная энергия. У тельцов эти дыры в период со 2 по 8 число могут открываться лишь в воскресенье. Последний день недели лучше провести в спокойствии и оптимизме. В остальные дни можно и даже нужно проявлять максимальную активность. Павел Глоба советует активизироваться всем, кто находится в поисках увлечений, новой работы и новых источников дохода. Звезды в понедельник окажутся в нейтральном настроении, но постепенно будут наращивать позитив, вплоть до 7 ноября.

Близнецы

Близнецам начать неделю стоит с уборки дома по фэн-шуй. Это поможет привлечь в свою жизнь больше успеха и позитивной энергии, улучшить самочувствие. Дело в том, что звезды и планеты до 3 ноября будут пребывать не в лучшем настроении, что неминуемо отразится на удаче Близнецов в самых разных сферах жизни. В начале недели Близнецам может стать скучно. Лучше не пытаться развлечь себя тратами. В конце недели обязательно нужно сменить обстановку и как следует отдохнуть. Астролог отмечает, что эта неделя в целом также прекрасно подходит для отдыха.

Рак

Ракам стоит быть осторожнее 5 ноября — в самый неблагоприятный день. в целом конец рабочей недели может быть не самым позитивным. Полезной будет черная нить — сильный оберег от проблем. Зато начало недели можно назвать временем больших побед на всех фронтах. Это идеальное время для творчества, креативного подхода к решению непростых задач на работе и в быту. Также Многим Ракам удастся наладить отношения со второй половинкой или же найти любимого человека. Неделя подойдет для свиданий и флирта. Еще астролог советует не забывать о своевременном отдыхе.

Лев

2 ноября звезды и планеты окажутся в очень нестабильном и дисгармоничном положении. В этот день лучше заниматься самыми простыми и насущными делами. 3 число, наоборот, станет самым благоприятным днем, в который Павел Глоба рекомендует уделить внимание себе любимым. Эту неделю стоит посвятить домашним делам и заботам, уходу за своей внешностью и здоровью.

Дева

Это идеальное время для флирта, свиданий, активности в любовной сфере в целом. Звезды на стороне одиноких Дев, которым очень хочется найти вторую половинку. Всем, кто уже находится в отношениях, но хочет перевести их на новый уровень, стоит сначала проверить совместимость в браке. Не нужно принимать поспешных решений. Также астролог отмечает, что эта неделя идеально подходит для командировок. Что касается дорогостоящих приобретений, то их лучше будет отложить на потом.

Весы

Весам стоит воспользоваться защитой от сглаза и порчи, потому что на этой неделе будет высока вероятность повстречать на своем пути врагов и недоброжелателей, особенно 5 ноября, когда звезды и планеты лишат удачи людей этого Знака. Астролог не советует ссориться с близкими людьми. Также лучше не надеяться на то, что все проблемы решатся сами собой. Если действовать, то только в одиночку. Можно даже довериться своей интуиции, особенно в благоприятные дни: 3, 4 и 8 ноября. Удача последует за уверенным ив себе Весами.

Скорпион

Неделя начнется не с самой позитивной ноты, потому что звезды будут не в духе 2 числа. Зато уже во вторник ситуация изменится до неузнаваемости. Скорпионы станут успешнее в любовных делах. Звезды сделают их более харизматичными и обаятельными. Стать еще более мощным магнитом для противоположного пола Скорпионам помогут магические камни. В конце недели можно совершать дорогостоящие покупки, отправлять в путешествия. Также звезды помогут в решении самых сложных задач на работе и в бизнесе.

Стрелец

Самым неприятным днем недели станет 3 ноября, но и в понедельник лучше не забывать об осторожности. Самое гласное в начале недели — избавиться от пессимистичных мыслей и перестать жаловаться, ведь жалобы перенастраивают сознание на негатив. Очень благоприятными днями станут выходные, но астролог настоятельно советует не строить планы заранее. Что касается работа и бизнеса, то в этой сфере лучше пока повременить с продвижением новых идей. Еще эксперт напоминает о необходимости помогать близким людям.

Козерог

2 ноября — день силы. В понедельник Козерогам удастся адаптироваться к новым условиям. В начале недели можно заниматься обучением, получением новых знаний. В целом на этой неделе можно получить достойное и очень интересное предложение с другого места работы. Неблагоприятным днем можно считать 6 число, пятницу. Есть вероятность того, что наступит непродолжительная черная полоса, но не стоит обращать внимания на трудности. Выходные необходимо провести на позитивной ноте, чтобы как следует отдохнуть и подготовиться к новой неделе.

Водолей

Водолеи относятся к самым проницательным людям по Знаку Зодиака. Данный навык поможет им на этой неделе остаться на плаву. Очень важно анализировать действия окружающих, чтобы не нарваться на проблемы. Возможно, кто-то из текущего окружения настроен враждебно, но скрывает это. Павел Глоба советует планировать тщательнее свои дела и проекты на работе, а также не забывать о поддержке близких людей. Не исключено, что кому-то потребуется помощь. На выходных можно смело отправляться за покупками.

Рыбы

Неделя начнется с минорной ноты, особенно в финансовой и рабочей сферах. Астролог отмечает, что очень важно обращаться за помощью к близким и коллегам. Многие из этих людей способны будут раскрыть глаза на происходящее или дать какой-то очень полезный совет. Стоит опасаться фраз, которые ставят перед человеком барьеры. Середина недели прекрасно подойдет для работы и дел по дому, но не для знакомств и романтики. Лучше не мешать любовь с делами, поскольку в таком случае шансы на успех резко пойдут вниз.

Со 2 по 8 ноября старайтесь пользоваться позитивными установками на каждый день, чтобы не унывать даже в самых трудных ситуациях. Павел Глоба желает вам успешной недели. Пусть начало последнего месяца осени станет для вас временем побед, а не разочарований

Источник: dailyhoro.ru