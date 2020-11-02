Отравил лимонадом с психотропами 30 человек таксист-гастарбайтер

Выпив напиток, потерпевшие падали в обморок, после чего Сабанов забирал их вещи. Дело передано в суд.

В Москве "лимонадный отравитель" усыпил 30 человек

Завершено расследование уголовного дела в отношении Мурата Сабанова, поившего прохожих отравленным лимонадом и грабившего их в центре Москвы. Об этом сообщили в столичном СУ СКР.

По информации ведомства, с мая по июнь 2019 года уроженец Кабардино-Балкарии знакомился с прохожими в центре Москвы и предлагал им выпить газировку, в которой растворял седативные вещества. В случае отказа, злоумышленник незаметно добавлял психотропные препараты в бутылку жертвы. Выпив напиток, потерпевшие падали в обморок, после чего Сабанов забирал их вещи.

Проанализировав заявления граждан в правоохранительные органы, следователи пришли к выводу, что жертвами «лимонадного отравителя» стали тридцать человек, включая троих несовершеннолетних. Злоумышленник украл у них имущество на сумму более 1 млн рублей. Ценности тринадцати потерпевших нашли в ломбардах и в квартире обвиняемого.

В большинстве случаев отравитель действовал в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади, а также в парке «Горка».

Сабанова обвинили в совершении двадцати пяти эпизодов преступлений, дело направлено в суд.