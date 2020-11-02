Заключенные показали пародию на клип группы Little Big в Новосибирске. Смотрите видео 

В новосибирских исправительных учреждениях прошел творческий конкурс в онлайн-формате. Кого еще пародировали и кто победил?

Женская команда отряда №1 выступила с пародией на клип Uno группы Litte Big

В Новосибирске осуждённые исправительной колонии №9 победили в конкурсе двойников «Один в один». Женская команда отряда №1 выступила с пародией на клип Uno группы Litte Big.

Как сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области, участники сами шили костюмы и подбирали причёски, чтобы соответствовать образу. Творческий конкурс прошёл в онлайн-формате.

«Конкурс проводился в два этапа: на первом этапе осуждёнными велась подготовка творческих номеров, потом в учреждении проводился концерт и отбор лучших номеров, записи с которыми были направлены для участия во втором этапе конкурса. В этом году итоги конкурса двойников «Один в один» у нас подводились дистанционно, без финального концерта, гостей и зрителей», - рассказали в ведомстве.

Также в номинации «Лучший двойник» призёром стал заключённый из колонии №14. Мужчина выступил с песней «Johnny B Goode» из кинофильма «Назад в будущее».

На конкурсе пародистов за победу боролись 27 участников из восьми исправительных учреждений Новосибирской области. Сначала заключенные проходили отбор в своей колонии, потом лучшие клипы попали на областные соревнования. В этом году итоги конкурса «Один в один» проводились дистанционно.

Кроме Little Big, заключенные спародировали Чака Берри, Максима Фадеева, Linkin Park, Никиту Алексеева, Мота, Лешу Свика. Но в Сети в итоге оказалась только пародия на Uno. Именно ИК-9 достался переходящий кубок победителя.