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Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Александр Немченко

22:13 02.11.2020 Фото: Скриншот
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Прощание с артистом пройдет в Виннице во вторник, 3 ноября. Ему было 66 лет.

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Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в украинском Ровно
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Актёр Александр Немченко, известный по роли в фильме «В бой идут одни старики», скончался в возрасте 66 лет на Украине. Об этом сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.

«Отошёл в вечность Александр Немченко. Дирижёр певческой эскадрильи принял в объятия ещё одного своего питомца», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом пройдёт в Виннице во вторник, 3 ноября.

Немченко родился 12 ноября 1953 года в украинском Ровно, в 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого.

Наиболее запомнился зрителям как барабанщик второй поющей эскадрильи из фильма «В бой идут одни старики» Леонида Быкова.

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От редакции

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Аноним, 02 ноября 2020 23:19
НВР:
очень хороший фильм

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