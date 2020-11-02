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Реальную смертность от COVID-19 высчитали ученые. Данные поражают

22:27 02.11.2020 Фото: pexels.com
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Исседоватеи пришли к выводу, что коэффициент смертности от коронавируса больше в странах с высоким уровнем дохода, чем в бедных государствах.

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Ученые при расчете уровня смертности от COVID-19 основывались на данных первой волны пандемии
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Реальную смертность от COVID-19 высчитали ученые. Данные поражаютУмер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Александр НемченкоЕщё 484 новостей

Ученые из Имперского колледжа Лондона рассчитали коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц. Результаты исследований опубликованы на сайте колледжа. По оценкам специалистов, этот показатель оказался выше в странах с высоким уровнем дохода.

Авторы исследования изучили 175 научных работ и десять исследований об антителах. Они пришли к выводу, что коронавирус более опасен для пожилых людей, при этом риск смерти удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У людей до 40 лет IFR составил 0,1%, а у лиц старше 80 лет — 5%.

По данным ученых, общий IFR в странах с низким уровнем дохода, где более молодое население, равен примерно 0,23%. В более богатых странах, где доля пожилых людей выше, специалисты оценили его в 1,15%.

Соавтор исследования, доктор Люси Окелл отметила, что коронавирус опасен не только для пожилых, но и для людей среднего возраста. «Например, по нашим оценкам, один из 260 человек в возрасте 50–55 лет умирает в случае заражения», — заявила она. По словам Окелл, ученые при расчете уровня смертности от COVID-19 основывались на данных первой волны пандемии в ряде стран и не исключают, что в будущем коэффициент может снизиться с учетом новых знаний об инфекции.

Еще один показатель, по которому оценивается доля зараженных, умирающих от заболевания — коэффициент летальности (case fatality ratio, CFR), который отражает долю умерших среди лиц с подтвержденным диагнозом. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на ранних этапах пандемии в основном оцениваются коэффициенты летальности. Их определяют на основе приблизительных вычислений, исходя из количества случаев, выявленных в ходе эпиднадзора, в результате оценки CFR по различным странам варьируются в пределах от менее 0,1% до более 25%.

В конце сентября ученые из Медицинской школы Бостонского университета США сообщили, что смертность от коронавируса ниже среди пациентов с достаточным уровнем витамина D в крови. Они проанализировали медицинские данные 235 пациентов, инфицированных COVID-19, и установили, что среди умерших пациентов старше 40 лет только 9,7% имели достаточно этого витамина против 20% тех погибших, у которых количество витамина D было ниже определенного значения.

О связи нехватки витамина D и высокой смертности специалисты говорили еще в мае. Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии сравнили статистику смертности от COVID-19 со средним уровнем витамина у граждан 20 стран Европы и заявили о достаточной корреляции между показателями. В ВОЗ в ответ заявили, что доказательств связи между дефицитом витамина D и более высокой смертностью от инфекции нет.

COVID-19 антитела витамин коронавирус риск смерти смертность
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От редакции

По факту умирает больше от ковида?

Аноним, 02 ноября 2020 22:42
Ну конечно, в бедных государствах ведь почти нету среднего класса, с которым сейчас так успешно сражаются глобалисты с помощью имитации пандемии.

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