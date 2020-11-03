Сезон эпидемии

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Общие рекомендации:

разделение рабочих потоков и разобщение коллектива - размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен;

при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

Вопрос: На входе в организацию работникам измеряют температуру. Медработника в организации нет. Кто вправе это осуществлять? Как определить, что является повышенной температурой тела? Какие термометры могут быть использованы, должны ли они проходить проверку? Какая погрешность допустима? Ответ: Возложить функцию по измерению температуры у работников организации можно на одного из работников организации, в частности, путем увеличения объема работ. В приказе работодателю следует установить, при каком параметре температуры работники не будут допускаться на рабочее место. Контроль температуры тела может осуществляться с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом, которые подлежат периодической поверке. Предельная допустимая погрешность при измерении температуры тела человека составляет (+/-) 0,1 град. C. Вопрос: На входе в организацию работникам измеряют температуру. Медработника в организации нет. Кто вправе это осуществлять? Как определить, что является повышенной температурой тела? Какие термометры могут быть использованы, должны ли они проходить проверку? Какая погрешность допустима? (Консультация эксперта, Государственная инспекция труда в Нижегородской обл., 2020) {КонсультантПлюс}

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому до получения результатов теста на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции при возвращении их из других стран;контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;

информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

Информация Роспотребнадзора "О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах" {КонсультантПлюс}

Рекомендации для беременных сотрудниц

Беременные работницы в условиях риска распространения коронавируса подлежат временному отстранению от работы или переводу на дистанционную форму работы

<Письмо> Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19" (вместе с "МР 3.1/2.2.0172/5-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации") {КонсультантПлюс}

<Письмо> Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников" (вместе с "МР 3.1/2.2.0170/3-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников. Методические рекомендации") {КонсультантПлюс}

Беременных работниц в период распространения коронавируса рекомендовано перевести на удаленную работу в первую очередь. В этот период каких-либо особенных действий в отношении беременных работодатель предпринимать не обязан. Трудовые отношения с ними выстраиваются как обычно.

<Письмо> Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 <О направлении Рекомендаций по применению гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ> {КонсультантПлюс}

<Письмо> Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 <О направлении Рекомендаций по применению гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ> {КонсультантПлюс}

Граждане 65+

Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.

Постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 N 48 (ред. от 28.09.2020) "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" {КонсультантПлюс}

Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, обеспечить направление в Фонд социального страхования Российской Федерации перечней застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, раздельно за периоды с 15 по 28 октября 2020 года, с 29 по 31 октября 2020 года.*

Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 26.06.2020 N 105-р (ред. от 29.09.2020) "Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше" {КонсультантПлюс}

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 (ред. от 18.06.2020) "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" {КонсультантПлюс}

*ВНИМАНИЕ!!! В связи с продлением ограничительных мер на территории НСО по 31.12.2020 в ближайшее время распоряжение может быть изменено.

Специальные рекомендации для определенных сфер деятельности

Полный перечень рекомендаций для различных сфер деятельности представлен на официальном сайте Роспотребнадзора в разделе «Рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»

ПЕРЕВОД СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Организационные моменты

получите согласие сотрудников;

издайте приказ и ознакомьте с ним, запись о согласии можно сделать в самом приказе;

Форма: Приказ о временном переводе работников на дистанционную работу в связи с коронавирусом COVID-19 (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

оформите дополнительные соглашения к трудовым договорам.

Форма: Дополнительное соглашение к трудовому договору об отмене дистанционного режима работы, введенного в связи с коронавирусом (образец заполнения) (Подготовлен специалистами КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

ВНИМАНИЕ!!! С 30.03.2020 перевод можно оформить электронно, а бумажные документы подписать позже.

ст. 72, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) {КонсультантПлюс}

<Письмо> Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 <О дополнении Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206> {КонсультантПлюс}

"Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформлению больничных в период кампании по противодействию распространению коронавируса" {КонсультантПлюс}

Оплата труда при временном переводе на удаленную работу

В связи с переводом на удаленную работу оклады работников не уменьшайте, запись о переводе в трудовых книжках не делайте, СЗВ-ТД не подавайте.

"Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформлению больничных в период кампании по противодействию распространению коронавируса" {КонсультантПлюс}

Удаленное рабочее место не считается обособленным подразделением, ставить его на налоговый учет не нужно.

Вопрос: Об образовании обособленного подразделения организации при осуществлении дистанционной работы; об уплате НДФЛ с доходов работника, работающего дистанционно. (Письмо Минфина России от 01.12.2014 N 03-04-06/61300) {КонсультантПлюс}

Взносы и НДФЛ с выплат сотруднику, работающему удаленно, платите как обычно.

Типовая ситуация: Коронавирус: как перевести на удаленную работу (Издательство "Главная книга", 2020) {КонсультантПлюс}

Прием на работу новых сотрудников

Запрета на прием новых сотрудников в условиях распространения коронавируса нет.

ВНИМАНИЕ!!! При угрозе возникновения или уже возникшей ЧС, при введении режима повышенной готовности или режима ЧС на территории РФ в целом или в регионе работник при приеме на работу помимо документов об образовании на бумажном носителе может предъявить вам копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также об обучении, которые были выданы в электронной форме, то есть когда бумажный носитель был отсканирован или сфотографирован так, чтобы его реквизиты поддавались машиночитаемому распознаванию.

ст. 108, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" {КонсультантПлюс}

Готовое решение: Как работодателю организовать работу в неблагоприятной эпидемиологической ситуации (из-за коронавируса COVID-19) (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

ОФОРМЛЕНИЕ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

Общие положения

Больничный лист с кодом 03 "карантин" в общем случае оформляют (оформляли), если:

работник контактировал с инфекционным больным;

у работника выявлено бактерионосительство;

те же обстоятельства выявлены в отношении ребенка работника в возрасте до 7 лет, посещающего детское дошкольное учреждение;

те же обстоятельства выявлены в отношении иного члена семьи работника, признанного недееспособным;

работник в возрасте 65 лет и старше находится на карантине и соблюдает режим самоизоляции. Больничный не оформляется, если работник переведен на дистанционный режим работы или находится в ежегодном оплачиваемом отпуске.

ст. 5, Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" {КонсультантПлюс}

ст. 6, Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" {КонсультантПлюс}

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н (ред. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" {КонсультантПлюс}

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 (ред. от 18.06.2020) "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" {КонсультантПлюс}

Памятка ФСС РФ "Работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше" {КонсультантПлюс}

<Письмо> Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 <О направлении ответов на наиболее часто поступающие вопросы на горячую линию Роструда, касающиеся соблюдения трудовых прав работников в условиях распространения коронавирусной инфекции> {КонсультантПлюс}

ВНИМАНИЕ!!! С 14 декабря начинает действовать новый порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности. В случае введения ограничительных мероприятий (карантина) сотруднику, попавшему под ограничения, выдадут листок нетрудоспособности на весь период изоляции или отстранения от работы.

Приказ Минздрава России от 01.09.2020 N 925н "Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа" {КонсультантПлюс}

Обзор: "Опубликован новый порядок оформления и выдачи больничных: что учесть кадровикам" (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

Больничный лист для родителей детей дошкольного возраста

Если на карантин закрыт детский сад, который посещает его ребенок, то для получения больничного ему необходимо:

взять справку у врача-эпидемиолога в детской поликлинике, которая обслуживает закрытый детский сад, чтобы подтвердить факт введения карантина и его срок;

обратиться к лечащему врачу ребенка в поликлинике, в которой он наблюдается.

Взять больничный сможет только один из родителей.

Готовое решение: Как оплачивается больничный лист при карантине (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

Больничный лист для родителей детей дошкольного возраста

Если на карантин закрыт детский сад, который посещает его ребенок, то для получения больничного ему необходимо:

взять справку у врача-эпидемиолога в детской поликлинике, которая обслуживает закрытый детский сад, чтобы подтвердить факт введения карантина и его срок;

обратиться к лечащему врачу ребенка в поликлинике, в которой он наблюдается.

Взять больничный сможет только один из родителей.

Готовое решение: Как оплачивается больничный лист при карантине (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

Больничный лист для родителей школьников

Родитель ребенка-школьника не сможет получить больничный в связи с карантином независимо от возраста ребенка. Также не получится оформить больничный, если ребенок ходит в детский сад, но ему уже исполнилось 7 лет. Это не предусмотрено законодательством.

В этих случаях проблему "один дома" надо решать по-другому: работник может взять ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет, временно выполнять работу на дому или на условиях неполного рабочего времени. В установлении последнего работодатель не вправе отказать, если ребенку менее 14 лет.