День народного единства 2020: Нужно ли работать 4 ноября?

Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства

Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства.

Согласно Трудовому кодексу, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, в России — праздничный нерабочий день.

В текущем году 4 ноября выпадает на среду.



Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), отмечается в Трудовом кодексе. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

Источник: ria.ru