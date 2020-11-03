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День народного единства 2020: Нужно ли работать 4 ноября?

09:15 03.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

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Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства

Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства.
Согласно Трудовому кодексу, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, в России — праздничный нерабочий день.

В текущем году 4 ноября выпадает на среду.

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), отмечается в Трудовом кодексе. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

Источник: ria.ru

4 ноября выходной день день народного единства праздник россия
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