День народного единства 2020: Нужно ли работать 4 ноября?

Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.
Россиян ожидает последний нерабочий праздничный день в 2020 году 4 ноября, в День народного единства. Согласно Трудовому кодексу, 4 ноября, когда отмечается День народного единства, в России — праздничный нерабочий день.
В текущем году 4 ноября выпадает на среду.
Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад), отмечается в Трудовом кодексе. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час, так как он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.