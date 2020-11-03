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Общество / Стиль жизни

Чувственные поздравления С Днем Рождения для мужчины

12:45 03.11.2020 Фото: pixnio.com
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Не знаете, что сказать мужчине в его праздник, мы поможем! Лучшие поздравления уже собраны для вас, стоит только выбрать свое.

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Поздравления с днем рождения мужчине

Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,

Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!

Желаю в жизни только счастья,

Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!

Будь успешным, креативным,
Сильным, смелым, позитивным
И немножечко брутальным,
Элегантным, гениальным.

Счастье с ног пускай сбивает,
А здоровье расцветает.
Чтоб не только в день рожденья
Было классным настроенье.

Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет все время слушать,
Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить!

Желаю быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.

Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья.

Ещё тебе удачи пожелаю,
И чтобы кошелёк не опустел.
Тебя я с днем рожденья поздравляю,
Чтоб было всё, чего ты захотел.

Хочу поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.

Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.

Желаю бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.

Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!

С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!

Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и везения.

Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.

Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!

Работы поменьше, а денег побольше,
Здоровья покрепче и жизни подольше.

Чтоб сил Вам хватало на все и всегда.
А беды и горе уйдут в никуда.

Пусть все начинания успешно кончаются,
И только хорошие люди встречаются,
Удачи и мужества, света, добра,
Любви, вдохновенья, живого тепла.

Пусть солнечным будет всегда настроение,
Веселья и радости Вам в день рождения,

Уюта, достатка, во всем позитива,
Чтоб жизнь лишь прекрасное Вам приносила.

Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хочу вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!

Желаю дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,

Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

Прекрасный мужчина, отец, семьянин —
Об этом все знают, такой ты один.
Завистники пусть отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки.
Работать успеешь, сегодня гуляй,
А если яснее сказать — отдыхай.

Веселье ведь в праздник не только уместно,
Оно непременно должно иметь место.
Карьеры тебе пожелаем крутой,
Родных уваженья, любви пребольшой,
Успех пусть всегда будет рядом с тобой!

Источник: pozdravok.ru

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