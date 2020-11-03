Чувственные поздравления С Днем Рождения для мужчины

Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днем рожденья!
Желаю в жизни только счастья,
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!
Будь успешным, креативным,
Сильным, смелым, позитивным
И немножечко брутальным,
Элегантным, гениальным.
Счастье с ног пускай сбивает,
А здоровье расцветает.
Чтоб не только в день рожденья
Было классным настроенье.
Чтоб икру мог ложкой кушать,
Звон монет все время слушать,
Быть любимым и любить.
В общем, очень круто жить!
Желаю быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была твоя семья.
Ещё тебе удачи пожелаю,
И чтобы кошелёк не опустел.
Тебя я с днем рожденья поздравляю,
Чтоб было всё, чего ты захотел.
Хочу поздравить с днем рожденья!
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.
Невзгод же — вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Желаю бодрости для тела,
Минут приятных — для души,
Рукам — уменья золотого,
И мудрых слов — для головы.
Пусть слезы будут лишь от счастья,
Ждет дома теплый уголок,
Где дверь закрыта от ненастья,
А от невзгод висит замок!
С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!
Поздравляю с днем рождения!
Желаю счастья и везения.
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!
Работы поменьше, а денег побольше,
Здоровья покрепче и жизни подольше.
А беды и горе уйдут в никуда.
Пусть все начинания успешно кончаются,
И только хорошие люди встречаются,
Удачи и мужества, света, добра,
Любви, вдохновенья, живого тепла.
Пусть солнечным будет всегда настроение,
Веселья и радости Вам в день рождения,
Чтоб жизнь лишь прекрасное Вам приносила.
Мужчине годы вовсе не помеха, и
В день рождения хочу вам пожелать:
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаю дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Удача рядом постоянно шла!
Прекрасный мужчина, отец, семьянин —
Об этом все знают, такой ты один.
Завистники пусть отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки.
Работать успеешь, сегодня гуляй,
А если яснее сказать — отдыхай.
Оно непременно должно иметь место.
Карьеры тебе пожелаем крутой,
Родных уваженья, любви пребольшой,
Успех пусть всегда будет рядом с тобой!
Источник: pozdravok.ru