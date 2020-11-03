Чувственные поздравления С Днем Рождения для мужчины

Не знаете, что сказать мужчине в его праздник, мы поможем! Лучшие поздравления уже собраны для вас, стоит только выбрать свое.

Поздравления с днем рождения мужчине

Пусть будет в жизни всё стабильно,

И по-мужски надёжно, сильно.

Карьера крепнет и растёт,



Любимая с работы ждет,Друзья тебя не забывают,На отдых часто приглашают,Врачи обходят стороной,На сердце радость и покой,И вслед все смотрят с уваженьем.Всех благ тебе! И с днем рожденья!

Желаю в жизни только счастья,



Удачи, смеха, радости, тепла!Пусть стороной обходят все ненастья,А рядом будут добрые друзья!

Желаю, чтоб мечты твои сбывались,

Здоровье чтоб не подводило никогда,

И, как стремительно года б твои ни мчались,

Ты оставайся молодым всегда-всегда!

С днем рождения! Желаю, чтобы при любых обстоятельствах оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле, стабильный доход на банковских счетах, мир и любовь в семье. Пусть близкие радуют счастливыми улыбками, а жизнь ― возможностями!

Будь успешным, креативным,

Сильным, смелым, позитивным

И немножечко брутальным,

Элегантным, гениальным.

Счастье с ног пускай сбивает,

А здоровье расцветает.

Чтоб не только в день рожденья

Было классным настроенье.

Чтоб икру мог ложкой кушать,

Звон монет все время слушать,

Быть любимым и любить.

В общем, очень круто жить!

Желаю быть счастливым и любимым,

Поставленных всех целей достигать.

В работе быть всегда незаменимым

И в жизни по-мужски лишь поступать.

Родные чтоб любовью окружали,

Надежными чтоб были все друзья

И в трудную минуту поддержали,

Счастливой чтоб была твоя семья.

Ещё тебе удачи пожелаю,

И чтобы кошелёк не опустел.

Тебя я с днем рожденья поздравляю,

Чтоб было всё, чего ты захотел.

Хочу поздравить с днем рожденья!

Добра и счастья пожелать,

Удачи жизненной, везенья.

Невзгод же — вовсе не видать.

Здоровье чтоб не подводило,

Сопровождал твой путь успех,

Душа и тело молодело,

А в доме слышался лишь смех.

Желаю бодрости для тела,

Минут приятных — для души,

Рукам — уменья золотого,

И мудрых слов — для головы.

Пусть слезы будут лишь от счастья,

Ждет дома теплый уголок,

Где дверь закрыта от ненастья,

А от невзгод висит замок!

С днем рожденья поздравляем!

Финансовой стабильности желаем,

Здоровья, счастья, оптимизма,

Крутых подъемов, яркой жизни,

Стабильности, любви и мира,

Благополучия и позитива!

Поздравляю с днем рождения!

Желаю счастья и везения.



Стабильности во всех делах,Успешным быть и при деньгах.

Пусть в жизни будет все прекрасно,

Любая цель станет подвластна.

Надежным будь, всегда любимым,

Во всех делах незаменимым!

Работы поменьше, а денег побольше,

Здоровья покрепче и жизни подольше.



Чтоб сил Вам хватало на все и всегда.А беды и горе уйдут в никуда.

Пусть все начинания успешно кончаются,

И только хорошие люди встречаются,

Удачи и мужества, света, добра,

Любви, вдохновенья, живого тепла.

Пусть солнечным будет всегда настроение,

Веселья и радости Вам в день рождения,



Уюта, достатка, во всем позитива,Чтоб жизнь лишь прекрасное Вам приносила.

Мужчине годы вовсе не помеха, и

В день рождения хочу вам пожелать:

Активности, здоровья и успеха,

Чтоб все сполна от жизни получать!

Желаю дней погожих, без ненастья,

Добра, достатка, света и тепла,



Чтобы любовь всегда давала счастье,Удача рядом постоянно шла!

Прекрасный мужчина, отец, семьянин —

Об этом все знают, такой ты один.

Завистники пусть отдыхают в сторонке,

Давай в именины откроем бочонки.

Работать успеешь, сегодня гуляй,

А если яснее сказать — отдыхай.



Веселье ведь в праздник не только уместно,Оно непременно должно иметь место.Карьеры тебе пожелаем крутой,Родных уваженья, любви пребольшой,Успех пусть всегда будет рядом с тобой!

Источник: pozdravok.ru