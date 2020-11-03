Гороскоп на сегодня: Точный прогноз на вторник 3 ноября для каждого знака зодиака

Близнецам не стоит поддаваться на провокации, избегайте ссор и старайтесь не реагировать на иронические замечания со стороны близких.

Стрельцам можно положиться на интуицию, а Близнецам не стоит поддаваться на провокации

Овнам лучше не говорить лишнего, оставьте свои шуточки при себе. В противном случае это может обернуться ситуацией, когда вам станет неловко, а ваш собеседник будет обижен.

День будет обыденным, а вот вечером вас ждут приятные сюрпризы и новые знакомства.

Интересный и многообещающий день ждет Тельцов. Вы отлично справитесь со всеми сложностями, не попадете в ловушку недоброжелателей.

Самое время организовать семейное мероприятие. Можно купить подарки близким или устроить романтическим сюрприз своей второй половине.

Близнецам не стоит поддаваться на провокации, избегайте ссор и старайтесь не реагировать на иронические замечания со стороны близких.

Лучше воздержаться от рискованных проектов, удача сегодня не вашей стороне. Вас будут убеждать в их необходимости, но будьте тверды. Прежде чем приступать к каким-то действиям хорошо все обдумайте.

У Раков день сложится удачно. На работе вам удастся решить важные проблемы, а переговоры, которые другим не под силу, вы проведете очень успешно. Все благодаря вашим знаниям и опыту.

С финансами тоже все хорошо, ожидаются денежные поступления.

Львов сегодня посетят оригинальные идеи и неожиданные творческие решения. Успешным будет день для бизнесменов, но при условии, что ими не будут одержимы жаждой наживы. Не исключено, что появятся новые источники дохода.

В личной жизни тоже все складывается неплохо. Близкие люди поддержат вас в трудную минуту. Звезды обещают романтические встречи.

Дев ждут романтические приключения. Возможны новые приятные знакомства и головокружительная любовь. Не стесняйтесь, говорите о своих чувствах первыми.

А вот с покупками будьте осторожны. Не исключено, что вы спустите все свои сбережения на покупку вещи, без которой вполне можете обойтись.

У Весов возможны конфликты с родителями. Лучше проявить терпеливость и показать, что вы настроены дружелюбно.

Много неожиданных событий вас ждет в этот день. Вы хотели сосредоточиться на одних делах, но планы придется поменять. Так сложатся обстоятельства.

Скорпион. Сегодняшний день придется посвятить близким людям, они нуждаются в вашей помощи. Бросьте все дела, не отказывайте родным.

Обратите внимание на свое здоровье.

Стрельцы, в этот день звезды на вашей стороне. За какое бы дело вы не взялись, все будет складываться благополучно. Как всегда, не подведет интуиция. Она подскажет, как нужно действовать, чтобы успех был обеспечен.

Если до этого не складывались отношения с родственниками, то самое время наладить их. Для решения семейных проблем время тоже вполне подходящее.

Козерогов ждут неожиданные и приятные сюрпризы. Вы, как всегда активны, но не переусердствуйте, переутомление может сказаться на здоровье.

Вам могут предложить новую работу, но прежде чем принимать предложение, хорошо подумайте.

Водолеи спокойны и сегодня способны договориться даже с теми людьми, которые настроены не очень дружелюбно. Вас ждут интересные встречи, на которых вы сможете произвести хорошее впечатление.

Вторая половина дня хорошо подходит для покупок. Деньги не будут потрачены зря.

Рыбы отношения с близкими складываются напряженно. Вам вполне по силам добиться компромисса, не упускайте шанс – дерзайте.

В вашей жизни возможны неприятные недоразумения и неприятные происшествия.

Источник: izvmor.ru