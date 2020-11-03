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Главные запреты дня: Что точно не стоит делать 3 ноября на Иллариона Великого

08:10 03.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Самое главное поверье, которое существовало раньше, а многие верят в него и сейчас: 3 ноября лучше не собираться в дорогу.

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3 ноября лучше не собираться в дорогу
Сюжет: Православные обряды
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Главные запреты дня: Что точно не стоит делать 3 ноября на Иллариона ВеликогоКакой сегодня церковный праздник? Приметы важного православного дня 3 ноября 2020 годаЕщё 368 новостей

3 ноября в православном календаре – день памяти двух святых Илларионов – Псковоезерского и Великого. Илларион Великий жил в Палестине, в юности – учился в Александрии, а после возвращения в родные места стал вести отшельнический образ жизни. Он читал проповеди и благодаря ему появились первые монастыри в Палестине. Однажды Илларион приехал поклониться на могилу Антония Великого, там и умер. Свою кончину он предсказал заранее.

Как правило, в этот день выпадал первый сильный снег. Самое главное поверье, которое существовало раньше, а многие верят в него и сейчас: 3 ноября лучше не собираться в дорогу. Отложите поездки, считается, если ехать далеко, то может случиться беда. Категорически нельзя переходить человеку дорогу, таким образом, вы можете лишить его здоровья, удачи и благополучия. Еще одна примета: нельзя строить дом на старой дороге – хозяев ждет несчастье. С осторожностью люди относились к обочинам и перекресткам.

Источник: izvmor.ru

дальня дорога запреты дня Илларион Великий поверье приметы
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