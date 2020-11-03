Источник: jimdofree.com
Яркие поздравительные открытки с Днем народного единства 4 ноября 2020 года
21:34 03.11.2020
4 ноября в России отмечается День народного единства.
Спасибо за ваш голос
От редакции
С праздником!
Убившая двоих в ДТП судья отправится в колонию через 14 лет
21:36 03-11-2020
Жуткое видео: Уничтожен элитный спецназ Азербайджана в Карабахе
20:51 03-11-2020
БердскШтормовое предупреждение: Сильный ветер и мороз накроют Бердск с 4 ноября 2020
20:34 03-11-2020
Сильная молитва на замужество в День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября 2020 года
20:30 03-11-2020
БердскРозыск: Грабителей из "Бара 24" ищут полицейские Бердска. Приметы подозреваемых
20:17 03-11-2020