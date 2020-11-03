Сильные молитвы в день Казанской Божьей Матери 4 ноября 2020 года: Как молиться Спасительнице

История обретения иконы уходит корнями в мятежные и темные времена

История обретения иконы уходит корнями в мятежные и темные времена. В 1579 году минуло всего лишь 26 лет со дня основания Казанской епархии Русской Православной церкви. Народ большей частью придерживался исламских традиций. Мусульмане всячески препятствовали проповедям пресветлого Христова слова. Но Господь обернул свет истины в знамение. Страшный пожар испепелил городище и сжег до тла часть Казанского собора. Посмещищем стала Вера Христианская, и всякий идолопоклонник потешался и глумился над нею.

Дни празднования: 21 июля и 4 ноября

В самую смуту послал Господь дары милостыни своей. Дочери стрельца Даниила Онучина, девятилетней Матроне привиделась Пресвятая Казанская Божья Матерь и дала наказ отыскать ее среди руин. Три раза являлась Пречистая и указывала место, где зарыта икона Богородицы. Но словам маленькой девочки никто не поверил. Тогда Матронушка с помощью родителей организовала поиски и обрела сияющий чистотой и светом лик Казанской Богоматери.

Первое чудо

Божественной радостью озарились лица христиан и устроили они Крестный ход с иконою Пречистой Девы. Вслед за архиепископом Иеремией шли двое незрячих мужчин. Глаза слепцов распахнулись навстречу Божественному Свету Истины и зрение вернулось к ним. С тех пор уверовали язычники в силу молитв перед Казанской иконой Божьей Матери.

Место находки царским указом Иоанна Грозного превратилось в пристанище женского монастыря. Под куполами возведенного Казанского собора и поместили животворящую икону. Матрона и ее матушка постриглись в монахини и служили Пресвятому Лику Богоматери.

Православие прочно утвердилось на Казанской земле, вбирая на путь праведный остатки иноверцев.

Со всех концов страны шли люди к чудотворной Казанской иконе и просили о всяческой помощи в жизни: хворые молили о здравии, нищие — о работе, одинокие девицы — о замужестве и детях. Матерь Божия щедро делилась Божественной милостью и помогала всем просящим.

Как молиться Казанской Божьей Матери

В Евангелии от Матфея Спаситель сказал: «По вере вашей да будет вам». Молитва способна помочь только искренне верующим христианам, голос которых звучит из глубины сердца. Читать молитву Казанской Божьей Матери следует с усердием, но не механически. Слова должны естественно звучать глубокой песней праведной души. Вместе с молениями необходимо держать в доме святую воду для употребления.

Важно знать что просить с помощью молитв Пресвятой Казанской Богородице. Прихожане обращаются к ней в случаях:

телесных увечий и всякой хворобе;

душевной тревоги и смуте;

скорби и печали;

житейских невзгод.

Заступница перед Господом дарует своим последователям благословение, удачу и гармонию.

На скорейшее замужество

Издревле родители благословляют девушек накануне свадьбы перед ликом Царицы Небесной. А тем, кто еще не замужем и ожидает своего суженого следует искренне вознести мольбу Казанской Божьей Матери о замужестве. Молитва настолько сильная, что не только находит жениха для девицы, но и сохраняет домашний очаг в достатке и покое долгие годы.

Помощь в работе

Неимущие и страждущие молят Казанскую Божью Матерь о трудоустройстве. Важно соблюсти чистоту помыслов и не измыслить ничего корыстного и дурного, иначе возвернется злодеяние для просителя в троекратном размере. Молиться нужно в уединении всей душой обращаясь к Пресвятой Богоматери.

Молитва Казанской Божьей Матери Одигитрии

Одигитрия служит путеводительницей к свету для заблудших душ, дарует им высокие помыслы и чистые идеалы и полностью избавляет от страхов. Ей молятся за родителей и детей, а также за обидчиков. Господь заповедал просить истину даже для врагов.

Молитва Казанской Богородице Дивеевской о здравии

Пресвятая Казанская Богоматерь Дивеевская дарует исцеление больным, особенно тем, у кого отнимаются ноги. Для выздоровления нужно мазать больное место елеем крестообразно и молить о помощи у иконы Богородицы.

Сильные молитвы перед иконой Казанской Божьей Матери

Тропарь, глас 4

Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, / иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно надежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / и вся спаси, Богородице Дево: // Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

Перевод: Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленною душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты – Божественный покров рабам Твоим.

Кондак, глас 8

Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, / скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы. / Ускорим на молитву, и потщимся на покаяние: / источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, / предваряет на помощь, и избавляет от великих бед и зол, // благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

Перевод: Прибегнем, люди, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; поспешим на молитву и подвигнемся на покаяние: ибо источает нам неоскудевающие милости Пречистая Богородица, спешит на помощь и избавляет от великих бед и зол благочестивых и богобоязненных рабов Своих.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же истека́ет благода́тная по́мощь// всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Молитва первая

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит Церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небеси́ и земли́, вы́шшая а́нгел и арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру блага́я Помо́щнице, и всем лю́дем утвержде́ние, и во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри и ны́не, Госпоже́ Всеми́лостивая, на рабы́ Твоя́, Тебе́ умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия и покланя́ющияся пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́, и по́мощи и заступле́ния Твоего́ прося́щия. О, Всеми́лостивая и Премилосе́рдая Де́во Богоро́дице Чи́стая! Воззри́, Госпоже́, на лю́ди Твоя́: мы бо гре́шнии не и́мамы ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́ и от Тебе́ ро́ждшагося Христа́ Бо́га на́шего. Ты еси́ засту́пница и предста́тельница на́ша. Ты еси́ оби́димых защище́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдо́вам храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем, и на Твой Пречи́стый о́браз с Предве́чным на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м взира́юще, умиле́нное пе́ние Тебе́ прино́сим и вопие́м: поми́луй нас, Ма́ти Бо́жия, и проше́ние на́ше испо́лни, вся бо суть возмо́жна хода́тайству Твоему́: я́ко Тебе́ сла́ва подоба́ет ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru