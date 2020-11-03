Правила стирки пуховика: Как долго сохранять новый внешний вид

Не стоит протирать пуховик тряпкой или влажными салфетками, что мы всегда привыкли делать. Так пятно проникнет ещё глубже, и очистить его потом будет сложнее.

Чтобы пуховик как можно дольше выглядел новым, за ним нужно тщательно ухаживать каждый день

Как правильно ухаживать за пуховиком, чтобы он сохранял свое качество и опрятный вид ещё не один сезон.

Чтобы пуховик как можно дольше выглядел новым, за ним нужно тщательно ухаживать каждый день. Если на нем образовались пятна, используйте специальную очищающую пенку, чтобы вывести их. Нанесите на пятно, и очень аккуратно протрите мягкой щеткой.

Не стоит протирать пуховик тряпкой или влажными салфетками, что мы всегда привыкли делать. Так пятно проникнет ещё глубже, и очистить его потом будет сложнее.

Правила стирки пуховика:

Стирать пуховик в стиральной машинке можно, если на ярлыке нет иной пометки. Выставьте режим деликатной стирки, температура воды не должна превышать 30-40 градусов.

Снимите все декоративные элементы и фурнитуру, а ту, которая не снимается, завяжите тканью, которая точно не окрасится.

Используйте кондиционер для стирки, а также включите режим дополнительного полоскания, чтобы избежать разводов.

После стирки ни в коем случае не отжимайте пуховик — просто повесьте его на широкие плечики и оставьте сохнуть. Периодически встряхивайте куртку, чтобы равномерно распределить пух. Не сушите куртку на батарее, не выносите на солнце — так можно получить желтые пятна и разводы на ткани.

Источник: ivona.bigmir.net