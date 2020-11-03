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3 ноября 2020 года конец ретро-Меркурия: 3 мощных практики на удачу и деньги в пик выхода силы

09:15 03.11.2020 Фото: pixabay.com
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Энергетика планеты долгое время замедляла многих и не давала активно развиваться, но уже с 3 ноября ее силы вновь будут поддерживать людей, а не вредить им.

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Планеты влияют на жизнь людей, и их положение может как ослабить волю, так и придать сил для покорения новых вершин

Ретроградный Меркурий вот-вот выйдет в прямое движение, и это время ознаменуется приливом сил и небывалой активностью. Влияние этой планеты велико, и для того, чтобы ее энергетика помогла вам, стоит провести практики, направленные на привлечение удачи и финансов.

Планеты влияют на жизнь людей, и их положение может как ослабить волю, так и придать сил для покорения новых вершин. Эксперты рекомендуют провести практики, направленные на привлечение удачи и финансового благополучия в преддверии значимого события: выхода Меркурия из ретроградного движения. Энергетика планеты долгое время замедляла многих и не давала активно развиваться, но уже с 3 ноября ее силы вновь будут поддерживать людей, а не вредить им.

Практика на привлечение удачи

Первая практика поможет привлечь в жизнь удачу и не остаться без поддержки капризной Фортуны в нужный момент. Для этого основные и важные планы на грядущий месяц записывают на листке бумаги, а затем произносят:

«Все задуманное в жизнь воплотится, бед со мной больше не случится. Планета поддержку вернет, меня за руку к победе приведет».

Привлечение денег к концу ретроградного Меркурия

На стол выкладывают две монеты и три купюры и заговаривают их на процветание:

«Меркурий разворачивается, удача ко мне лицом поворачивается. Связи полезные обретаю, благополучию двери открываю».

Деньги раскладывают по карманам одежды, чтобы они привлекали не только материальное благополучие, но и полезные деловые связи, которые обернутся взаимовыгодным сотрудничеством. Также монету или купюру можно убрать в ящик стола в рабочем кабинете, чтобы она привлекала финансовые потоки и выгодные сделки.

Практика на деньги и удачу

Справиться с проблемами и невозможностью продвигаться вперед поможет медитация на поиск выхода из затруднительного положения. Ее проводят в тишине, настроившись на успех и везение, привлекая силой мысли позитивные перемены. Время суток не имеет значения. Важно лишь, чтобы во время практики никто вас не тревожил, и вы могли освободить сознание от лишних мыслей. Нельзя давать слабину, думая, что если сейчас дела не идут как нужно, то и завтра ситуация не изменится. Настрой играет важную роль, и благодаря правильным мыслям получится получить поддержку планеты.

В ноябре не только Меркурий возвращается в прямое движение, поэтому последний месяц осени будет насыщен позитивными событиями и возможностями. Завершить осень на волне успеха и привлечь в жизнь материальное благополучие получится, если верить в себя и свои силы, а также вовремя распознавать знаки судьбы. Они помогут найти выход из трудной ситуации и с успехом завершить начатое.

Источник: dailyhoro.ru

астрология деньги конец ретро-Меркурия ритуал удача
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